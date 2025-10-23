Escándalo en la NBA: agentes federales desmantelan redes de juego ilegal y arrestan a dos figuras de la liga

Suscríbete a nuestros canales

Recientes operaciones policiales en Estados Unidos han revelado la conexión entre algunas actividades deportivas y redes de apuestas ilegales vinculadas al crimen organizado. La palabra NBA se ha hecho presente en un contexto fuera de la cancha: dos investigaciones paralelas abrieron una trama que combina fraude, manipulación de resultados y actividades mafiosas.

Los casos apuntan a un extenso sistema de juego ilegal con ramificaciones en distintas regiones del país. Altas sumas de dinero que ascienden a las decenas de millones de dólares, tecnología sofisticada para el amaño de partidas y el uso de información confidencial del baloncesto profesional son parte del esquema que llevó a la detención de casi cuarenta implicados.

Kash Patel, director del FBI, expresó en la conferencia de prensa:

"No sólo hemos desmantelado el fraude que estos delincuentes cometieron en el gran escenario de la NBA, sino que también pusimos en marcha y ejecutamos un proceso judicial contra la Cosa Nostra para incluir a las familias delictivas Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese"

Operaciones simultáneas bajo la lupa

El director del FBI, Kash Patel, indicó que las investigaciones duraron varios años y permitieron desmantelar dos redes operativas. En una de ellas, conocida como Operation Nothing But Net , se descubrió una conspiración que utilizaba datos internos de jugadores para apostar sobre el rendimiento en partidos de la NBA, implicando directamente al jugador Terry Rozier, actual base de los Miami Heat, junto con otros sospechosos.

Según el fiscal Joseph Nocella Jr., se trata de una de las tramas más amplias de corrupción deportiva registradas. Los acusados ​​habrían lucrado con información privilegiada para manipular resultados y realizar apuestas de alto valor, generando pérdidas millonarias a distintos operadores, al respecto declaró:

"Billups era una de esas celebridades que atraían víctimas conocidas como 'fish', quienes participaban en partidas amañadas con la oportunidad de jugar junto a exatletas conocidas como 'face cards'. Esta trama es una conspiración interna de apuestas deportivas que explotó información confidencial sobre jugadores y equipos de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA)"

Máquinas, mafias y el póquer de alto riesgo

En paralelo, la Operación Royal Flush expuso el papel de organizaciones mafiosas que idearon partidas ilegales de póquer con la participación de figuras deportivas. Entre los implicados figura Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers, junto con el exjugador Damon Jones. En estas reuniones clandestinas se empleaban mesas con rayos X, gafas con lectura de cartas y dispositivos alterados para beneficiar a determinados jugadores.

Ambas investigaciones, desarrolladas en territorio estadounidense, cerraron con la detención de 37 personas. Entre los cargos más frecuentes se encuentran estafa informática, extorsión, fraude y apuestas ilegales, todos ahora en proceso judicial.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube