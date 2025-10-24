Tras petición de Trump: sale a la venta la Coca-Cola con azúcar de caña en Estados unidos

Suscríbete a nuestros canales

Un portavoz de la compañía confirmó a CNN que el refresco ya se está distribuyendo a ciudades y minoristas selectos.

Este cambio es debido a que el presidente Donald Trump presionara públicamente a la compañía para que abandonara el uso de jarabe de maíz con alto contenido de fructosa a principios de este año.

Algunas versiones internacionales de Coca-Cola utilizan azúcar de caña, incluida la Coca-Cola que se vende en México.

Nuevo producto

La nueva botella de vidrio de 12 onzas, de una sola porción, se lanzará en mercados selectos de todo el país este otoño.

Otras bebidas que vende en Estados Unidos, entre ellas la limonada Simply, el té helado Gold Peak y el café enlatado Costa, también están hechos de caña de azúcar.

"Este lanzamiento refleja nuestro compromiso continuo de ofrecer a la gente más maneras de disfrutar de sus bebidas favoritas", declaró Coca-Cola en un comunicado.

En la década de 1980, el gigante de las bebidas sustituyó el azúcar de caña, que conllevaba altos aranceles, por jarabe de maíz de alta fructosa. Este último era la alternativa más económica gracias a los subsidios al cultivo de maíz.

La llegada de un refresco de caña de azúcar llega en un momento en que Coca-Cola está teniendo éxito con refrescos sin azúcar y opciones de bebidas más saludables, como el relanzamiento de BodyArmor y agua embotellada, incluida Smartwater.

Hay que destacar que el jarabe de maíz es un edulcorante que se utiliza en todas las bebidas, muchos expertos han declarado los daños en la salud que puede generar.

Un punto destacado fue Coca-Cola Zero Azúcar, cuyo volumen creció un 14 % a nivel mundial, según informes de la misma empresa.

