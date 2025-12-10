¡Confirmado! Estos estados de EEUU disfrutarán de un feriado navideño extendido hasta el 26 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Los residentes de Carolina del Norte y Texas disfrutarán de un descanso extendido esta temporada festiva, ya que las autoridades estatales designaron oficialmente el 26 de diciembre como día feriado remunerado para sus empleados públicos.

Aunque el calendario federal estipula el retorno laboral inmediato tras la Navidad, estas jurisdicciones optaron por otorgar una jornada adicional que, al caer viernes este año, consolida un fin de semana largo para miles de trabajadores del sector gubernamental.

Esta medida administrativa distingue a ambas regiones del resto del país, donde la mayoría del sector público y privado retoma sus operaciones habituales apenas un día después de la celebración navideña según informa el Cronista.

Implicaciones

Esta pausa programada implica el cierre total de oficinas de atención al público, como departamentos de vehículos motorizados (DMV), tribunales y registros civiles, lo que obliga a los ciudadanos a reprogramar cualquier trámite pendiente para la semana siguiente.

Si bien los servicios esenciales de seguridad y salud mantendrán sus guardias operativas para garantizar la respuesta ante emergencias, el personal administrativo no estará disponible.

Por ello, expertos recomiendan adelantar cualquier gestión burocrática importante antes del inicio de las fiestas, ya que la suspensión de actividades podría generar cuellos de botella en los últimos días del año fiscal.

