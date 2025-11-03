Cheques de ayuda en EEUU: Campaña comunitaria recauda miles de dólares para vendedores ambulantes afectados por las redadas

Suscríbete a nuestros canales

En una acción que busca mitigar el impacto de recientes operativos migratorios, se ha implementado una campaña de ayuda económica dirigida a vendedores ambulantes afectados.

Esta iniciativa ha logrado recolectar una suma significativa destinada a apoyar a quienes han visto afectadas sus fuentes de ingreso.

Los fondos recaudados, que superan los 270 mil dólares, serán distribuidos entre varios cientos de vendedores ambulantes que sufrieron las consecuencias directas de estas redadas. Estas ayudas económicas se están entregando en forma de cheques por un monto de 500 dólares cada uno.

Este sábado, una asociación representativa entregó cheques a vendedores, comenzando la entrega con beneficiarios que continúan enfrentando dificultades por detenciones relacionadas con operativos migratorios recientes.

Una de las beneficiarias expresó la importancia del apoyo económico para sostener a su familia en la ausencia de su padre, quien permanece detenido desde hace varias semanas.

El programa continúa con la entrega de cheques a más vendedores durante la próxima semana, con la recepción de solicitudes aún abierta.

La campaña refleja un esfuerzo colectivo de la comunidad, donde no sólo latinos sino personas de diversas etnias contribuyentes para apoyar a los vendedores ambulantes.

Autoridades locales expresan su rechazo a las acciones federales de control migratorio en la comunidad, promoviendo la unidad y la defensa de los derechos de los inmigrantes.

Para quienes deseen acceder a esta ayuda económica, la fecha límite para aplicar es el 21 de noviembre, con canales de contacto disponibles para más información.

