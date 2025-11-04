Brote de listeria deja personas hospitalizadas y muertas en EEUU: retiran del mercado este alimento

Suscríbete a nuestros canales

Varias personas han fallecido mientras más de 20 se encuentran hospitalizadas a causa de un brote de listeria en Estados Unidos (EEUU).

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), el brote está vinculado a una marca de pasta precocida, la cual ya han retirado de varios supermercados.

Brote de listeria en EEUU

De acuerdo con medios locales, un total de 6 personas murieron, mientras otras 25 se encuentran hospitalizadas en al menos 18 estados del país.

Las autoridades anunciaron este brote desde el pasado mes de junio, y desde entonces han retirado del mercado diversas marcas de pastas preparadas, entre ellas Nate's Fine Foods.

Cabe destacar que la FDA está trabajando de forma conjutn con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), con el objetivo de investigar a fondo el brote de listeria.

¿Cuáles con los estados afectados?

La FDA difundió el jueves una actualización del caso, y refiere que "desde la última actualización del recuento de casos de los CDC el 25 de septiembre de 2025, se han notificado un total de 7 nuevos casos en 3 estados, con 2 muertes adicionales".

Agregó que lamentablemente "una enfermedad asociada al embarazo resultó en una pérdida fetal". Señala también que reportan un total de 27 casos, sin embargo, solo 25 pacientes han sido hospitalizados hasta la fecha.

Adicionalmente, señala que se contabilizan 18 estados en dónde se han reportado casos de listeria:California, Florida, Hawái, Illinois, Indiana, Luisiana, Michigan, Minnesota, Misuri, Carolina del Norte, Nevada, Ohio, Oregón, Carolina del Sur, Texas, Utah, Virginia y Washington.

¿Cuáles productos limenticios retiraron del mercado?

De acuerdo con la reconocida empresa de alimentos Nate's Fine Foods, se han retirado de la venta al público los siquientes productos:

Fettuccine Alfredo con pollo Home Chef de FreshRealm, 12.5 oz (se vende en Kroger y Walmart)

Pollo Alfredo a la parrilla Marketside de FreshRealm con fettuccine de 12.3 oz y 32.8 oz (se vende en Kroger y Walmart)

Linguini Marketside de FreshRealm con albóndigas de res y salsa marinara de 12 onzas (se vende en Walmart)

Ensaladas de pasta preparadas en charcutería de Albertsons Companies (vendidas bajo múltiples marcas, incluidas Albertsons, Safeway y Vons)

Paquetes de bandeja de plástico de 16 oz de Fettuccine Alfredo con pechuga de pollo ennegrecida al estilo cajún de Trader Joe's

Plato de linguini con camarones al ajillo de Scott & Jon's de Demer Food Group (9.6 oz)

Ensaladas de pasta penne y de pajarita de la charcutería de Kroger

Ensalada de pasta con mozzarella ahumada de Giant Eagle

Ensalada de pasta con mozzarella ahumada de Sprouts Farmers Market

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube