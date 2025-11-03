Los productos venezolanos conquistan Costco: descubre qué marcas llegan a los pasillos del gigante estadounidense

Suscríbete a nuestros canales

Usuarios de TikTok, en su mayoría venezolanos, comparten clips que muestran productos típicos del país caribeño reposando en las estanterías de este gigante minorista.

Esta espontánea ola de contenido viral actúa como un auténtico "boca a boca" digital, alertando a la comunidad sobre la creciente disponibilidad de alimentos que, hasta hace poco, solo se encontraban en tiendas especializadas.

Estos videos no solo celebran el éxito de estas marcas, sino que también impulsa a otros a visitar sus Costco locales para confirmar la presencia de estos tesoros culinarios.

¿Cuál es el producto venezolano que más se encuentra en Costco?

Sin duda, la reina indiscutible de estos hallazgos es la Harina P.A.N. Este famoso paquete amarillo, que es esencial para hacer arepas, empanadas y hallacas, ahora se presenta en versiones gigantes y a granel, al estilo de Costco.

Esto no solo facilita las compras para las familias numerosas, sino que también marca un cambio importante: un alimento básico de la dieta venezolana está alcanzando la gran escala del mercado estadounidense.

Pero la Harina P.A.N. no está sola en este viaje. Los usuarios también han notado la llegada de otros productos emblemáticos.

Aunque la disponibilidad puede variar según la ubicación, en los videos se han visto paquetes de queso blanco rallado al estilo venezolano, versiones importadas de salsas picantes y, en algunas ubicaciones afortunadas, incluso bebidas como la Maltín Polar en promociones especiales.

¿Cuáles son los productos venezolanos que se encuentran en Costco?

Además de los productos básicos, la sección de snacks de Costco a menudo sorprende con dulces que nos transportan a la infancia venezolana.

Aunque la disponibilidad puede variar según el estado y la demanda local, los tiktokers que lo han visitado han compartido que haber encontrado:

Pirulín: Esta famosa oblea rellena de chocolate y avellanas se ofrece en latas grandes o en presentaciones de display (cajas), lo que la hace perfecta para fiestas o para disfrutar en familia.

Cocosette: Estas galletas rellenas de crema de coco y cubiertas de chocolate a veces se encuentran en paquetes múltiples o de gran tamaño.

Samba: Al igual que el Cocosette, esta galleta tipo wafer con relleno de fresa o avellana y cubierta de chocolate también se puede encontrar en algunos puntos de venta.

Cabe mencionar que, el éxito de los tequeños y cachitos ha trascendido las fronteras, y algunos Costco gestionan su venta en sus congeladores, a menudo distribuidos por marcas venezolanas establecidas en Estados Unidos que utilizan harina P.A.N. en su elaboración.

Los usuarios muestran en sus videos la compra de tequeños de queso pre-fritos o listos para hornear en paquetes con grandes cantidades, perfectos para reuniones y eventos.

Este nicho demuestra que la tienda no solo incorpora ingredientes, sino también productos terminados y listos para consumir.

Un mercado que escucha: las cadenas responden a la demanda de venezolanos y lationamericanos

El fenómeno en TikTok confirma lo que las estadísticas de migración ya sugieren: existe una demanda sólida y creciente por los productos latinoamericanos en Estados Unidos.

La incorporación de estos artículos en un retailer de la talla de Costco demuestra que las grandes cadenas están prestando atención al poder adquisitivo y a los hábitos de consumo de la diáspora.

Las importadoras y las propias marcas venezolanas trabajan activamente para expandir su distribución, capitalizando la nostalgia y el apetito por la cocina auténtica.

La viralidad de los videos en redes funciona como un medidor de mercado invaluable, señalando a los distribuidores dónde concentrar sus esfuerzos.

La comunidad venezolana no solo está comprando estos productos; está dictando dónde se deben vender, utilizando la influencia de las redes sociales para acercar un pedazo de su tierra a sus nuevas casas.

