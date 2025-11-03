El sistema CHI311 en Chicago: cómo reportar problemas y acceder a servicios desde su celular

Suscríbete a nuestros canales

Los residentes de la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos (EEUU), cuentan con una plataforma de atención completa para facilitar la resolución de trámites y aliviar las preocupaciones y necesidades, sepa de qué se trata y cómo utilizarlo.

El sistema CHI311 es la principal plataforma de comunicación para que los residentes y visitantes de Chicago interactúen con la Ciudad para solicitar, reportar y rastrear servicios que no son de emergencia.

Se trata de una herramienta moderna diseñada para mejorar la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad en la prestación de los servicios municipales.

Es decir, en lugar de tener que buscar el número de teléfono o departamento correcto para cada problema, el sistema 311 centraliza todas esas solicitudes.

El original sistema 311 de Chicago se ha modernizado para ser accesible a través de múltiples canales, incluyendo una aplicación móvil y un sitio web, además de la línea telefónica tradicional.

Qué se puede hacer y qué facilidades ofrece a los residentes de Chicago

Tiene una amplia gama de opciones y ofrece ayuda para solucionar diversos problemas:

Desde reportar un bache en la calle (Pothole).

Solicitar la eliminación de grafiti.

Quejas o mantenimiento de contenedores de basura (Garbage cart maintenance).

Solicitud de cebo de roedores/ratas (Rodent baiting).

Reportar una farola o semáforo apagado/roto.

Quejas por falta de calefacción en un edificio (No heat complaint).

Solicitar la poda o remoción de árboles.

Solicitar la remoción de hielo o nieve de aceras públicas.

Reportar animales callejeros o solicitar chequeos de bienestar de mascotas (Pet Wellness Check).

El sistema utiliza tecnología avanzada (CRM y geolocalización) para hacer que la entrega de servicios sea más eficiente y transparente, permitiendo que los equipos planifiquen su trabajo basándose en la concentración geográfica de los problemas.

Entre sus funciones principales se encuentran:

Solicitud de servicios (Request): permite a los residentes informar sobre problemas que requieren acción municipal.

Una vez enviada, la solicitud es revisada por el departamento de la ciudad correspondiente y el trabajo se asigna o programa

Rastreo de solicitudes (Track): proporciona un número de confirmación para que los usuarios puedan verificar el estado de su solicitud y el tiempo estimado de resolución.

Si el usuario creó una cuenta, recibe actualizaciones automáticas a medida que el trabajo avanza y se completa.

Exploración (Explore): permite a los usuarios ver un mapa de otras solicitudes de servicio presentadas en su vecindario y obtener información local relevante.

Canales para su aprovechamiento

Teléfono: marcar el número 3-1-1 (dentro de Chicago) o el 312-744-5000 (fuera de Chicago).

Aplicación Móvil: la aplicación gratuita CHI 311 (disponible para iOS y Android) permite reportar problemas usando la geolocalización y adjuntar fotos.

- Desde App Store: https://apps.apple.com/us/app/chi311/id1441580123

- Desde Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.cityofchicago.chi311

“La aplicación móvil CHI311 actualizada es tu plataforma integral para los servicios municipales, que ofrece acceso móvil para el pago de facturas y multas, alivio de deudas, asistencia para el alquiler y mucho más. Cuenta con tiempos de procesamiento más precisos, traducción automática y una interfaz más intuitiva para facilitar la interacción con la ciudad”, aseguran.

Sitio Web: el portal 311.chicago.gov permite crear y rastrear solicitudes en línea.

Mensaje de texto: enviar un mensaje de texto al 311311.

