Advierten sobre estafa migratoria en EEUU: DHS en alerta por cobros falsos, sepa cómo funciona

El deseo de lograr alcanzar un estatus legal en Estados Unidos (EEUU) puede llevar a muchos caer en errores fatales, actualmente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sigue alertando sobre cierto esquema fraudulento que afecta enormemente a la población inmigrante.

Lo cierto es que el DHS, en conjunto con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU, han estado llamando la atención en 2025 sobre la continuidad e incremento de estafas migratorias, por medio de diversos métodos.

Así funciona el entramado de estafas que suplanta entidades oficiales

Resulta que los estafadores se hacen pasar por funcionarios del DHS, del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) o del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), usando diversas tácticas para generar miedo y urgencia en los interesados en realizar trámites.

Su intención es el robo de datos o, y sobre todo, el cobro de falsas facturas “oficiales”.

Los estafadores contactan a las víctimas, a menudo por teléfono, correo electrónico, mensaje de texto (SMS) o a través de redes sociales, y a veces hasta envían documentos falsos. Incluso pueden hacer que el identificador de llamadas muestre un número de teléfono oficial del DHS.

Esto, a pesar de que USCIS ha advertido y reiterado que nunca solicita pagos ni información personal por teléfono.

Pero estas estafas no solo se limitan a llamadas o mensajes de texto, también incluyen correos electrónicos fraudulentos.

Los correos estafa también son cada vez más sofisticados, presentan con logos oficiales y lenguaje técnico, incluyendo enlaces que dirigen a sitios falsos o contienen archivos maliciosos.

Pero no deberían confundir a los inmigrantes, ya que se ha aclarado que USCIS solo se comunica oficialmente por correo postal y que no envía correos electrónicos solicitando pagos o información sensible.​

Y hay un tercer método, que es el de la oferta de servicios ilegales o asesoría migratoria. Los cuales son ofrecidos por parte de “notarios” o “consultores no autorizados”, e incluso se pueden hacer pasar como funcionarios oficiales de las entidades migratorias, bien sea USCIS, ICE o DHS.

Su intención siempre será cobrar grandes sumas por trámites sin validez legal.

Señal de alerta

Exigen un pago inmediato de una tarifa o multa a través de métodos de pago no rastreables, es decir:

Transferencias de dinero (Western Union, MoneyGram).

Tarjetas de regalo (Gift Cards).

Aplicaciones de pago (Zelle, PayPal, Venmo).

Depósitos a una cuenta bancaria personal.

Criptomonedas.

No baje la guardia: en algunos casos, la excusa del cobro es una táctica para robar información personal sensible o financiera que luego usan para robo de identidad.

Recomendaciones

Si tiene dudas sobre su caso, llame directamente al Centro Nacional de Servicio al Cliente de USCIS al 1-800-375-5283 para verificar si necesita hacer algo acerca de su estatus. O Consulte el estado de su caso a través de la plataforma oficial myUSCIS.

No use los números de teléfono proporcionados por la persona que llama.

No haga clic en enlaces enviados por correo, sin verificar que estos sean confiables o si detecta que el correo es sospechoso.

En el caso de la asesoría o servicios migratorios, el DHS recomienda verificar la identidad y la acreditación de cualquier persona que ofrezca servicios migratorios.

Además, nunca hacer pagos sin recibir documentación oficial y comprobante de servicios legales.

Reportar la estafa:

Es fundamental denunciar la actividad fraudulenta para ayudar a prevenir futuras víctimas:

Al DHS: puede llamar a la línea directa de la Oficina del Inspector General del DHS (DHS OIG Hotline) al 1-800-323-8603 o presentar una denuncia en línea en el sitio web de la OIG.

A la Comisión Federal de Comercio (FTC): reporte el fraude en español en reportefraude.ftc.gov.

A USCIS (si el fraude es de documentos): reenvíe el correo electrónico sospechoso a la dirección oficial: [email protected] para que puedan investigarlo.

