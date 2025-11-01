El futuro del SNAP en EEUU: la administración Trump tendrá que responder a la crisis de los beneficios

Suscríbete a nuestros canales

La crisis alimentaria que se ha disparado ante la pausa del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), debido al cierre de Gobierno, podría tener una solución más pronto de lo que se cree.

Recordemos que gran parte de los estados del país anunciaron, ante el shutdown del Gobierno que este sábado cumple 31 días, que dejarían de otorgarse los ingresos para la asistencia alimentaria de SNAP.

Esto, porque el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA), que administra SNAP, anunció que los fondos se habían "secado", además, culpando al Congreso por no aprobar un proyecto de ley de financiación.

Además, la administración Trump argumentó que, por primera vez en la historia, no podía recurrir a fondos de contingencia para mantener el programa en funcionamiento.

Sin embargo, un nuevo fallo judicial podría estar poniendo fin a la incertidumbre.

La reciente decisión es una respuesta a la demanda interpuesta, contra el gobierno federal, por una coalición de 25 estados liderados por demócratas, esto, ante la posible crisis de hambre que la situación podría generar.

Lo que dice el fallo

Resulta que dos jueces federales dictaminaron que la administración de Trump debe continuar financiando SNAP utilizando fondos de contingencia y otros fondos disponibles, obligando al gobierno a "averiguar cómo van a estirar ese dinero de emergencia por ahora".

El fallo provino de los jueces federales Indira Talwani, en Massachusetts, y John McConnell, en Rhode Island.

Los jueces dictaminaron que el USDA sí tiene la autoridad legal para recurrir a fondos de contingencia o de reserva para mantener el programa en funcionamiento. Rechazaron el argumento del USDA de que la ley les prohibía financiar el programa sin nuevas asignaciones del Congreso.

Es decir, la decisión judicial obliga a la administración Trump a revertir su anuncio de que se suspenden los pagos de SNAP a partir del 1 de noviembre de 2025 debido al cierre del gobierno.

Reacción y futuro de SNAP

Aunque las órdenes emitidas por los jueces fueron mandatos preliminares o interdictos (injunctions), todo parece indicar que la administración no planea continuar con el asunto introduciendo una contra demanda o apelando.

Tras el fallo, el presidente Donald Trump indicó en Truth Social que instruiría a sus abogados para financiar el programa SNAP, acatando así la orden judicial.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos estados como Pensilvania ya habían declarado una "Emergencia por Desastre" y movilizado millones de dólares propios para respaldar los bancos de alimentos ante la incertidumbre federal.

