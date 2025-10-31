Cierre del gobierno frena Head Start en California: ¿Quiénes pierden acceso a la nutrición y educación?

Suscríbete a nuestros canales

El prolongado cierre del gobierno federal está poniendo en grave riesgo el funcionamiento del programa Head Start en California, una iniciativa vital que ofrece educación, nutrición y servicios de salud a niños de familias de bajos ingresos.

La ausencia de una ley de financiación en el Congreso está interrumpiendo la distribución de fondos federales, lo que obliga a los programas locales a considerar cierres temporales.

De acuerdo con la National Head Start Association (NHSA), la entidad que representa oficialmente a la comunidad de Head Start, 134 programas en todo el país, repartidos en 41 estados y Puerto Rico, no recibirán sus fondos operativos el 1 de noviembre si el cierre continúa, detalla NHSA.

Estos programas benefician a más de 65.000 niños en total, y California alberga una parte significativa de estas unidades.

Programas agotan reservas y afrontan una crisis financiera inminente

A principios de octubre, algunos programas se vieron obligados a utilizar sus reservas de emergencia, y ahora la inminente fecha límite de financiación del 1 de noviembre está causando preocupación en la mayoría de las agencias.

Los líderes locales de Head Start expresaron su inquietud: "Estamos haciendo todo lo posible para reducir el impacto directo en los niños y las familias," comentaron los representantes.

Sin embargo, admitieron que un efecto a largo plazo es inevitable, ya que no pueden cubrir las facturas ni asegurar la continuidad de los servicios sin el flujo de fondos federales.

Esta incertidumbre está llevando a las familias a enfrentar una creciente dificultad económica al perder el acceso a un cuidado infantil estable.

Líderes de California instan al congreso a la acción urgente para proteger el programa Head Start

Grupos y defensores de la primera infancia urgieron al Congreso a finalizar el cierre y restaurar la financiación del programa inmediatamente.

La NHSA ha sido enfática: "La resiliencia sola no puede mantener las luces encendidas. Washington debe actuar ahora".

El destino de miles de preescolares y sus familias en California depende de una pronta resolución en Washington D.C., mientras la amenaza de suspensión temporal se vuelve más real cada día.

