¡Oportunidad en EEUU! Consiga empleos de visa H-2B sin ser ciudadano: aquí los detalles

Miles de personas buscan empleo en Estados Unidos (EEUU) y la visa H-2B es una puerta de entrada para trabajadores no ciudadanos.

Este permiso permite a los extranjeros trabajar legalmente sin la exigencia de altos estudios universitarios.

Además, el programa impulsa las posibilidades para aquellos que persiguen el objetivo de trabajar en suelo estadounidense.

Consiga empleos de visa H-2B sin ser ciudadano

Las personas que deseen solicitar la visa H-2B requieren de lo siguiente:

Certificación laboral temporal. El empleador debe obtenerla del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Petición ante USCIS (Formulario I-129). Una vez obtenida la certificación, se presenta la solicitud formal ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración.

Solicitud de visa en el consulado. El trabajador debe asistir a una entrevista consular y presentar documentos como pasaporte, carta de oferta y copia de la aprobación del I-129.

Con la visa aprobada, el trabajador puede ingresar al país en la fecha autorizada para comenzar su empleo.

¿A cuáles empleos se puede acceder con la visa H-2B?

Carpintero,

Albañil.

Electricista.

Plomero.

Trabajador metalúrgico de refuerzo.

Soldador.

Operador de equipo pesado.

Pintor.

Instalador de tuberías.

Trabajador de chapa.

Jardinero y mantenimiento de terrenos.

Personal de limpieza.

Cocinero.

Ayudante de cocina.

Mesero.

Recepcionista en hotel.

Mantenimiento de parques temáticos.

Ayudante de construcción.

Lavaplatos.

Empleado de lavandería.

