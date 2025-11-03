Obamacare se dispara: Conoce cuánto costará en promedio el seguro en 2026 que ya no es accesible

Suscríbete a nuestros canales

El costo de los seguros médicos obtenidos a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), popularmente conocida como Obamacare, podría experimentar un aumento significativo en el próximo año.

Esta situación preocupa a un gran número de personas que dependen de estos planos para acceder a una cobertura médica asequible.

La información detallada fue obtenida del portal web de Infobae, donde se exponen que las primas mensuales podrían más que duplicarse en 2026 si el Congreso no actúa para extender los subsidios temporales aprobados durante la pandemia.

Esta medida coincide con la apertura del período de inscripción y se da en el marco del cierre parcial del gobierno federal estadounidense, generando incertidumbre entre los asegurados.

Impacto económico para los usuarios: conoce los nuevos precios

De acuerdo con datos citados en el portal, los subsidios implementados desde 2021 permitieron un crecimiento sustancial en la inscripción a los planos de la ACA, llegando a casi 24 millones de personas.

Sin embargo, estos subsidios están próximos a expirar a finales de 2025, lo que podría provocar aumentos de primas en promedio del 114%. Esto se traduce en que algunos usuarios verían su pago anual incrementar de 888 a 1,904 dólares, según reportes de la Kaiser Family Foundation.

Los aumentos varían dependiendo del ingreso familiar y la edad del asegurado. Por ejemplo, se menciona el caso de un residente en California cuya prima mensual pasaría de 215 a 436 dólares, y el de una empresaria en Utah que enfrentaría un incremento de 495 a 2,168 dólares mensuales, lo que implica un aumento del 338%.

Actualmente, la renovación de estos subsidios es un tema central en las negociaciones para reabrir el gobierno federal, cerrado desde el 1 de octubre.

Mientras los demócratas presionan para extender los apoyos económicos, los republicanos exigen que primero se restablezca el financiamiento general del gobierno para después discutir el futuro de las ayudas para la salud.

Este conflicto político mantiene en vilo a millones de estadounidenses. En ciertos estados, donde Medicaid ofrece una cobertura limitada, la dependencia de los subsidios de la ACA es mayor, por lo que el posible fin de estos créditos fiscales podría dejar sin seguro médico a entre cuatro y cinco millones de personas.

Además, se estima que hasta siete millones de personas podrían optar por no renovar sus aviones ante el fuerte aumento en las primas.

