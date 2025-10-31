Seguros clave para adultos en EEUU mayores: guía práctica para elegir bien antes del cierre de inscripciones

Suscríbete a nuestros canales

Con la inscripción abierta en marcha, millones de adultos mayores en Estados Unidos enfrentan una decisión crucial sobre sus seguros médicos para el próximo año.

Según expertos, el fin de los créditos fiscales encareció las pólizas hasta en un 20 %, lo que obliga a reevaluar coberturas antes del 7 de diciembre.

Seguros: ¿cuáles opciones deben considerar los adultos mayores?

En primer lugar, los adultos mayores deben revisar si sus pólizas actuales se ajustan a sus ingresos por jubilación, que suelen ser limitados y fijos.

Aunque parezca contradictorio, ampliar la cobertura puede reducir gastos de bolsillo si se elige el seguro adecuado y se compara entre proveedores.

Seguro suplementario de Medicare: cobertura adicional para gastos no cubiertos

También conocido como Medigap, este seguro cubre copagos, deducibles y hospitalizaciones que el Medicare tradicional no contempla.

Para contratarlo, es necesario comparar precios y beneficios entre aseguradoras. Cada plan tiene condiciones distintas y puede impactar el presupuesto mensual.

Seguro de cuidados a largo plazo: protección ante envejecimiento y dependencia

Este seguro cubre servicios como residencias asistidas, cuidadores a domicilio y atención médica prolongada. Incluso contempla reembolsos si familiares prestan cuidados.

Aunque se puede contratar en cualquier momento, hacerlo ahora evita primas más altas y garantiza mejores beneficios en el futuro.

Seguro de vida: respaldo económico para gastos funerarios y herencias

Este tipo de seguro permite cubrir gastos finales o dejar un monto a familiares. Las primas aumentan con la edad, por lo que conviene contratarlo pronto.

Comparar condiciones entre aseguradoras puede facilitar el acceso a pólizas de seis cifras sin afectar el presupuesto de los adultos mayores.

¿Qué recomiendan los asesores financieros?

CBS News y asesores como Giuseppe Nappo sugieren revisar cada póliza antes del 7 de diciembre, fecha límite para ajustes sin penalización.

Además, recomiendan priorizar seguros que reduzcan gastos médicos recurrentes y ofrezcan estabilidad financiera a largo plazo.

