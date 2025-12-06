Invierno

¡Abrígate gratis en el sur de Florida! "One Warm Coat" ropa de invierno en Miami

Durante la temporada 2024-25 distribuyeron casi 500.000 abrigos a niños y adultos en necesidad en todo EEUU

Por Mariana Pérez Guerra
Sabado, 06 de diciembre de 2025 a las 05:59 pm

One Warm Coat (un abrigo cálido) es una organización nacional que se asocia con grupos locales para coordinar eventos de donación y distribución de abrigos en todo el pais. Esta campaña, que forma parte de un esfuerzo nacional para atender necesidades de abrigo durante la temporada invernal, cuenta con centros de entrega y colectas activas.

En Miami y el sur de Florida, la iniciativa "One Warm Coat" ofrece permanentemente abrigos gratis para adultos y niños en distintas organizaciones locales colaboradoras.

Puntos de entrega y contacto

Los lugares disponibles en Miami para recibir abrigos son siguientes:

  • Alianza Ciudadana de Goulds, ubicada en 11261 SW 220th St, Miami (teléfono: (305) 232-2861). Atienden de lunes a viernes, de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. Se dan y se reciben abrigos para todas las edades.

  • Servicio Mundial de Iglesias en 1924 NW 84th Ave, Miami, con atención de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Más información disponible en su sitio web y contacto vía correo electrónico.

  • Iglesia Presbiteriana de Todas las Naciones en North Miami Beach, dan abrigos gratuitos pero también se activan en colectas con recepción de abrigos para adultos y niños.

José R., un residente local, comentó a cerca e la iniciativa:

"Recibí un abrigo cuando más lo necesitaba, la ayuda fue rápida y sin complicaciones. Poder contar con él en ese momento, hizo una diferencia en días fríos", añadió.

Modalidades y alcance de la campaña

One Warm Coat coordina la distribución de prendas donadas a través de más de 1,500 socios que evalúan la demanda local. La organización recomienda contactar previamente para confirmar la disponibilidad y horarios.

María L., voluntaria en Alianza Ciudadana de Goulds, señala:

"El abrigo representa más que una prenda, es la oportunidad de pasar el invierno con menos riesgos". Esta campaña se enmarca en la misión nacional de brindar abrigo y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

Para quienes necesitan un abrigo, la estrategia es acercarse a uno de los puntos de contacto mencionados, donde podrán recibir información actualizada sobre disponibilidad y procedimiento.

