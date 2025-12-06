¡Abrígate gratis en el sur de Florida! "One Warm Coat" ropa de invierno en Miami

One Warm Coat (un abrigo cálido) es una organización nacional que se asocia con grupos locales para coordinar eventos de donación y distribución de abrigos en todo el pais. Esta campaña, que forma parte de un esfuerzo nacional para atender necesidades de abrigo durante la temporada invernal, cuenta con centros de entrega y colectas activas.
En Miami y el sur de Florida, la iniciativa "One Warm Coat" ofrece permanentemente abrigos gratis para adultos y niños en distintas organizaciones locales colaboradoras.
Puntos de entrega y contacto
Los lugares disponibles en Miami para recibir abrigos son siguientes:
-
Alianza Ciudadana de Goulds, ubicada en 11261 SW 220th St, Miami (teléfono: (305) 232-2861). Atienden de lunes a viernes, de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. Se dan y se reciben abrigos para todas las edades.
-
Servicio Mundial de Iglesias en 1924 NW 84th Ave, Miami, con atención de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Más información disponible en su sitio web y contacto vía correo electrónico.
-
Iglesia Presbiteriana de Todas las Naciones en North Miami Beach, dan abrigos gratuitos pero también se activan en colectas con recepción de abrigos para adultos y niños.
José R., un residente local, comentó a cerca e la iniciativa:
"Recibí un abrigo cuando más lo necesitaba, la ayuda fue rápida y sin complicaciones. Poder contar con él en ese momento, hizo una diferencia en días fríos", añadió.
Modalidades y alcance de la campaña
One Warm Coat coordina la distribución de prendas donadas a través de más de 1,500 socios que evalúan la demanda local. La organización recomienda contactar previamente para confirmar la disponibilidad y horarios.
María L., voluntaria en Alianza Ciudadana de Goulds, señala:
"El abrigo representa más que una prenda, es la oportunidad de pasar el invierno con menos riesgos". Esta campaña se enmarca en la misión nacional de brindar abrigo y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.
Para quienes necesitan un abrigo, la estrategia es acercarse a uno de los puntos de contacto mencionados, donde podrán recibir información actualizada sobre disponibilidad y procedimiento.
