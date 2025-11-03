SNAP suspendido: familias en Chicago hacen filas interminables para conseguir comida

Suscríbete a nuestros canales

La suspensión de los beneficios SNAP ha dejado a millones de familias estadounidenses en una situación crítica, y en Chicago, el impacto se siente con fuerza.

Desde el sábado, unas 2 millones de personas en Illinois no han recibido la asistencia alimentaria que necesitaban tras el cierre del gobierno, lo que ha provocado una ola de eventos comunitarios de emergencia para ayudar a los afectados.

Organizaciones como Christmas in the Wards y Go Green Community Fresh Market, en el barrio de Englewood, distribuyeron vales de alimentos y productos básicos para los residentes en crisis.

Angustia entre los beneficiarios

Carolyn Johnson, una de las beneficiarias, describió su angustia: “Tengo un bebé discapacitado y estamos pasando por momentos muy duros, pero seguimos luchando. El programa SNAP nos ayudó mucho”.

El cierre gubernamental paralizó, por primera vez en 60 años, el financiamiento del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, del que dependen 42 millones de estadounidenses.

Las imágenes de filas interminables frente a supermercados y templos en Chicago reflejan la magnitud del problema.

Trump, los demócratas y la disputa política por el SNAP

Mientras los bancos de alimentos intentan suplir la falta de recursos, la crisis se ha convertido en un campo de batalla político.

El congresista Raja Krishnamoorthi responsabilizó al expresidente Donald Trump del estancamiento, asegurando que los estadounidenses “merecen algo mejor”.

Trump respondió en su red social Truth Social: “NO quiero que los estadounidenses pasen hambre solo porque los demócratas radicales se niegan a reabrir el gobierno. He instruido a nuestros abogados a buscar una vía legal para financiar el SNAP cuanto antes”.

A pesar de una orden judicial que obliga a la administración a usar fondos de emergencia, todavía no hay claridad sobre cuándo se reanudarán los pagos.

“La incertidumbre es devastadora”, afirmó Kate Maehr, directora del Greater Chicago Food Depository, quien advirtió que no hay suficientes alimentos para todos.

Familias en vilo

Mientras tanto, el Partido Republicano de Illinois acusó a los demócratas de manipular políticamente el sufrimiento de los ciudadanos.

“Millones de familias no recibirán sus beneficios SNAP porque Dick Durbin y Tammy Duckworth están usando el cierre del gobierno para obtener rédito político”, señaló el comunicado.

La lucha por los fondos federales mantiene en vilo a las familias de bajos ingresos, mientras la crisis alimentaria se agrava en las calles de Chicago.

