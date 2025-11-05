Advertencia crítica: EEUU podría paralizar el tránsito aéreo por cierre de gobierno

Suscríbete a nuestros canales

El cierre del gobierno estadounidense se extiende a su segundo mes, lo que afecta gravemente a los servicios esenciales. Los trabajadores como los controladores de tráfico aéreo trabajan sin recibir su pago, lo que ha generado una escasez de personal crítica.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo este martes que Estados Unidos (EEUU) podría verse obligado a cerrar partes de su espacio aéreo si la situación persiste. La escasez de personal se estima entre 2.000 a 3.000 controladores, según las declaraciones de Duffy.

¿Por qué se advierte de un posible cierre aéreo por cierre de gobierno?

Duffy lanzó una advertencia sobre las consecuencias de que el cierre del gobierno se prolongue. "Si llegamos a una semana a partir de hoy, demócratas, verán un caos masivo", dijo durante una conferencia de prensa.

El secretario detalló el impacto inmediato: "Verán retrasos masivos en los vuelos. Verán cancelaciones masivas, y puede que vean que cerremos ciertas partes del espacio aéreo porque simplemente no podemos gestionarlo, porque no tenemos los controladores de tráfico aéreo."

¿Cómo está afectando la escasez de personal a los aeropuertos?

Los retrasos y cancelaciones de vuelos ya se han acumulado en aeropuertos de todo EEUU. Este impacto se debe directamente a la falta de personal esencial, cuya ausencia hace imposible la gestión del tráfico aéreo con normalidad.

Tanto la Casa Blanca como el secretario de Transporte han culpado a la oposición demócrata por la prolongación del cierre. Duffy enfatizó que el asunto empeorará significativamente cuanto más se prolongue la inactividad gubernamental.

