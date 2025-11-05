En imágenes: avión de carga se estrella tras despegar del aeropuerto de Louisville

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este martes, se estrelló un avión de carga McDonnell Douglas MD-11 poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali en la ciudad de Louisville, en el estado estadounidense de Kentucky, Estados Unidos (EEUU).

Según diversos medios locales, la aeronave siniestrada era un avión de carga de la compañía UPS, refiere EFE.

En redes sociales también se han compartido videos grabados desde el lugar de los hechos, en los que se observa una gran columna de humo y la devastación que dejó el accidente.

El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville y otras agencias están respondiendo al reporte del accidente aéreo. Además, las autoridades reportan heridos pero sin dar mayores detalles de la cifra o si hay víctimas mortales.

Ante la situación, las agencias emitieron una orden de refugiarse en el lugar para todas las ubicaciones dentro de un radio de 8 kilómetros del aeropuerto.

Empleados en el sitio

El Aeropuerto Internacional Louisville Muhammad Ali es el centro logístico aéreo mundial de UPS.

El Worldport de la compañía cuenta con más de 465.000 metros cuadrados, donde más de 12.000 empleados de UPS procesan más de dos millones de paquetes al día, según la empresa.

El McDonnell Douglas MD-11F es utilizado principalmente por FedEx Express, Lufthansa Cargo y UPS Airlines para el transporte de carga.