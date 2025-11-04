Papa León se pronuncia sobre las tensiones entre Venezuela y EEUU

Suscríbete a nuestros canales

En un reciente encuentro con periodistas, el papa León abordó diversos temas de la actualidad internacional, enfatizando la necesidad de la diplomacia, la justicia y el respeto a los derechos humanos.

Llamamiento al diálogo en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela

Al ser preguntado sobre las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el Santo Padre fue enfático en la necesidad de evitar la confrontación:

"Con la violencia no ganamos. Lo importante es buscar el diálogo, buscar una forma justa de encontrar soluciones a los problemas", afirmó el papa León, urgiendo a las partes a priorizar vías pacíficas y equitativas.

Hacia la segunda fase en Gaza: Garantizar los derechos de todos

El Papa León afirmó que "debemos intentar pasar a la segunda fase, cómo se pueden garantizar los derechos de todos los pueblos". Por lo tanto, exhortó a "trabajar juntos por la justicia para todos los pueblos", subrayando la importancia de soluciones duraderas y equitativas.

Derechos espirituales de los migrantes detenidos en Estados Unidos

Finalmente, el papa también dirigió un llamamiento en favor de los migrantes detenidos en Estados Unidos. Su preocupación se centró en garantizar sus derechos básicos y su atención espiritual:

"Respetar los derechos espirituales" de los migrantes, demandó el papa. A su vez, exhortó a que "las autoridades deben permitir que los trabajadores pastorales atiendan las necesidades de estas personas. Muchas veces han sido separadas de sus familias y nadie sabe qué les ocurre".

