¡Secretos de Acción de Gracias! Tres estados donde se consigue el pavo más barato de EEUU: promociones y consejos para ahorrar

Las familias en Estados Unidos, se preparan para un Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) con una sorpresa en su presupuesto.

De acuerdo con El Tiempo, el tradicional pavo asado, está alcanzando altos niveles de precio, lo que convierte la costumbre en un desafío económico para muchos hogares.

Con el objetivo de asegurar que ninguna familia se quede sin su cena festiva, minoristas gigantes diseñaron y pusieron a disposición del público menús completos a costos fijos y accesibles.

Así celebran "Acción de Gracias" en EEUU

La celebración de Thanksgiving, fijada para el cuarto jueves de noviembre (feriado nacional), es una de las festividades más importantes para los estadounidenses.

Tradicionalmente, las familias se reúnen para expresar gratitud en torno a un banquete que incluye, además del pavo relleno, una variedad de acompañamientos como salsa de arándanos, puré de patatas, cazuela de judías verdes y postres clásicos como el pastel de calabaza.

Walmart y ALDI lideran la oferta

Walmart garantiza una canasta robusta con más de veinte productos esenciales, incluyendo un pavo Butterball de 13.5 libras, el relleno, arándanos frescos, panecillos y puré de calabaza.

Por su parte, ALDI optó por la flexibilidad. Por el mismo precio de $40, la cadena permite a los clientes seleccionar libremente entre veintiún ingredientes clave, asegurando un pavo de 14 libras, puré, salsa de arándanos y pastel de calabaza.

Kroger y Costco: ppciones para distintos presupuestos

Kroger ofrece su paquete "Freshgiving Dinner Package" por $49.99 dólares (aproximadamente $4.85 por invitado). Este menú incluye un pavo de hasta 16 libras, una bolsa de 5 libras de patatas, arándanos Ocean Spray, relleno y pastel de calabaza.

El paquete de Costco, está diseñado para ocho personas, tiene un precio de $199.99 dólares (unos $25 por invitado) e incluye pechuga de pavo amish de 5 libras, postres y panecillos artesanales.

El pavo más barato por estados

Aunque las grandes cadenas ofrecen precios nacionales fijos en sus menús, el precio del pavo por sí solo varía de acuerdo a la región.

Según reportes recientes, los estados donde se puede encontrar un pavo de 15 libras a un precio notablemente más económico que el promedio nacional son:

Oklahoma : con precios promedio que rondan los $19.75 dólares.

: con precios promedio que rondan los $19.75 dólares. Louisiana : con un costo promedio muy cercano, de unos $19.80 dólares.

: con un costo promedio muy cercano, de unos $19.80 dólares. Misisipi: donde el pavo se consigue por aproximadamente $22.30 dólares.

En contraste, estados como Hawái y Alaska reportan los precios más altos, superando ampliamente los $40 dólares por el mismo tamaño de pavo.

Desplome de la producción: ¿La crisis del pavo?

El origen del aumento se encuentra en una drástica reducción de la oferta. La producción de pavos en EEUU cayó en picado, registrando una disminución de 5 millones de aves con respecto al año anterior.

Este recorte llevó el inventario nacional a su punto más bajo en las últimas cuatro décadas, una situación que no se veía desde hace 40 años. La principal causa detrás de esta caída masiva es el impacto de la gripe aviar en las granjas del país.

El costo escaló un 75% respecto al año pasado. Esto significa que un pavo mediano de 15 libras, el tamaño estándar para una reunión familiar, está ahora alrededor de los $31, antes de que se añadan los impuestos o el margen final del minorista.

El precio por libra ascendió a $1.71, lo que subraya la presión inflacionaria sobre este alimento básico de la festividad.

Consejos para ahorrar en Acción de Gracias

Las promociones y descuentos especiales de los supermercados serán la herramienta principal para "suavizar la carga" del aumento de precios.

Comparar los folletos y decidir las compras con antelación será la clave para que las familias puedan disfrutar de un Thanksgiving completo sin que el gasto se dispare y sin comprometer la tradición de la cena familiar.

