Bonos que pagará el Sistema Patria en las próximas horas: montos y quiénes lo cobran

Una serie de bonos se pagarán en las próximas horas a través del Sistema Patria como parte de las ayudas económicas de los programas sociales de la plataforma.

Al menos tres estipendios serán activados a ciertos venezolanos registrados con el Carnet de la Patria.

Bonos que pagará el Sistema Patria en las próximas horas

De acuerdo con el cronograma de pagos y asignaciones habitual del Sistema Patria, se espera la entrega de los siguientes bonos:

Bono Complementario: Durante octubre, los beneficiarios recibieron pagos por 900, 1.800 bolívares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Por lo que se estima que para este mes de noviembre los pagos rondarán los 1.060 y 2.120 bolívares. Lo cobran beneficiarios de los antes conocidos como: Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad y otros.

Bono de Corresponsabilidad y Formación: Trabajadores de la administración pública bajo nómina especial. Se estima el pago por encima de los 10.000 bolívares.

Misión 100% Amor Mayor por 130,00 bolívares. Están dirigidos a los abuelos y abuelas de la Patria.

Se debe recordar que los montos reflejados son solo un estimado, no oficial.

Además, la entrega de estos bonos se realizará de manera directa y gradual.

Bonos activos

Actualmente, está activo el Bono Único Familiar y se otorga por el monto de 3.330 bolívares.

La entrega tendrá lugar del 3 al 10 de noviembre de 2025.

El mensaje de notificación: "Tierra de futuro, un pueblo educado, culto, consciente, patriota, valiente y empoderado. El Siglo XXI el de los pueblos. ¡Vivamos esta era juntos!" será enviado a quienes reciban este bono.

