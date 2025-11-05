Hoteles 5 estrellas de Caracas celebran Navidad y Año Nuevo: estas son las promos y formas de pago

Suscríbete a nuestros canales

Por tradición, cada año los hoteles cinco estrellas de Caracas ofrecen planes de fiestas para celebrar la Nochebuena y el Fin de Año, con música, buffet y brindis.

Los hoteles Renaissance y JW Marriott pertenecen a la misma cadena hotelera y este año se unieron para efectuar los eventos festivos.

El Hotel Renaissance hará una fiesta para celebrar la Navidad el 24 de diciembre, en el Salón Mateo Manaure, desde las 8:00 pm a 3:00 am. Contará con una orquesta y un DJ.

La cena navideña será un buffet social, “con detalles asiáticos y mucha venezolanidad, como hallacas, pan de jamón, arroz Mijao; entre otros platos; postres clásicos venezolanos y bebidas no alcohólicas”, detalló Estefany Vásquez, gerente de ventas del hotel Renaissance.

Para los niños, habrá un show de Santa Claus en un área de disfrute con personal para atenderlos. “Como un plus, entregamos una botella de whisky para cuatro adultos”, dijo.

El costo de la entrada por adulto es $ 180, niños de seis a 12 años por $ 80; los pequeños de uno a cinco años no pagan nada.

Financiamiento de cupos para la fiesta de Navidad y Año Nuevo

“La gente está reservando, pueden abonar el 30 % y el resto días antes de la fiesta”, dijo.

Para el 31 de diciembre, el hotel JW Marriott ofrece la fiesta de Año Nuevo desde las 8:00 pm en el Salón Armando Reverón, con música en vivo.

La cena tipo buffet, una botella de whisky o vino para un grupo de cuatro adultos, uvas y champagne para el brindis.

El Hotel Eurobuilding ofrecerá una Cena de Navidad el 24 de diciembre que incluye copa de bienvenida, cena de Navidad, pasapalos. La fiesta será animada por Luís Pérez y su Orquesta, y un DJ.

Además, entrega de regalos para los niños con Santa Claus en la Casa de Mickey. Para quienes deseen pernoctar en el hotel, habrá tarifas especiales en habitaciones.

El evento se efectuará en el Salón Casandra de 8:00 pm a 2:00 am, el costo por adulto es $ 160, niños por $ 60, menores de cuatro años no pagan.

El 31 de diciembre el Hotel Eurobuilding celebrará el Año Nuevo en el Salón Plaza Real de 9:00 pm 5:00 am. El paquete incluye copa de bienvenida, Gran Buffet Imperial.

La animación de la fiesta estará a cargo del Grupo Tártara, Fabian Santamaria y Secuencia Gaitera, habrá Hora Loca. El costo por adulto es de $ 230, los niños por $ 110; menores de cuatro años no pagan.

El Hotel Meliá Caracas programó para el 24 de diciembre una cena navideña a las 8:00 pm, con buffet especial (hallacas, pan de jamón, torta negra), show de Santa, música en vivo con Dakaro, un DJ, y estacionamiento incluido.

El precio por adulto es de $ 155, niños de seis a 12 años por $ 70, los menores de cinco años no pagan. El hotel ofrece facilidad de pago en cuotas.

El hotel ofrece Estación de Madrugada

La Fiesta de Fin de Año iniciará a las 8:00 pm, contará con una cena buffet, música en vivo con la agrupación Dakaro y gaitas, confetis, uvas, estación de madrugada (arepas, sopa). Estacionamiento incluido.

La entrada para los adultos cuesta $ 215, para niños de seis a 12 años por $ 100, menores de cinco años no pagan. El hotel ofrece facilidad de pago en cuotas.

Como promoción especial en cada una de las dos fechas festivas, por la compra de cuatro entradas para adultos, el visitante recibe una botella de Chivas Regal (12 años). El alojamiento por noche, con desayuno e impuestos incluidos, cuesta $ 95.

