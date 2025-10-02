Inicio de la Navidad: alumbran 17 plazas en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Más de 200 empleados de la Corporación Juntos Todo Es Posible fueron parte de las labores para embellecer y alumbrar Caracas, de modo de hacer posible el inicio de la Navidad en la capital venezolana.



Walter Gavidia, presidente de Juntos Todo Es Posible, encabezó el encendido en el Paseo Los Próceres, desde donde anunció que la institución trabajó en 17 plazas de la ciudad.



"El próximo año será mucho mejor que este productivo 2025 (...) Tenemos 10 construcciones listas para entregar al pueblo, entre ellas cinco hospitales y cinco instituciones educativas", adelantó el también diputado del Parlamento Nacional por Caracas, según refiere una NDP.



Recuento 2025

De igual forma, enumeró que ya hoy son visibles obras en 18 estados del país, las cuales impactan directamente la vida de miles de personas.

En tal sentido destacó la rehabilitación de hospitales y ambulatorios, asfaltado e iluminación de vías principales.

Además de la construcción de módulos viales, recuperación de canchas, estadios, renovación de escuelas, bibliotecas, salones universitarios y comedores.



También hicieron mención de grandes proyectos como la culminación del Hotel Gran Cacique Maiquetía, refugios para la protección de montañistas en Mérida y la restauración de obras emblemáticas, como Parque Central. Es un trabajo real y tangible de los héroes de bragas azules.

