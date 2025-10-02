Fiscalía

Tarek William Saab atenderá a la comunidad en Petare este 02 de octubre: lugar y hora

Durante este tipo de jornadas se pueden realizar diferentes tipos de denuncias

Por Selene Rivera
Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 10:07 pm
Foto: Referencial

El Ministerio Público (MP) anunció este miércoles una nueva jornada de atención al ciudadano en Petare.

A través de su cuenta en Instagram, el MP informó que el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, formará parte de la jornada.

Tarea Willian Saab atenderá a la comunidad en Petare 

De acuerdo con la información proporcionada la jornada se llevará a cabo este jueves 02 de octubre en la parroquia Petare del municipio Sucre, en el estado Miranda.

Asimismo, asegura que el fiscal Saab formará parte de la jornada de "El Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia".

Ubicación y horarios

En este sentido, resalta el MP que la jornada de atención al ciudadano iniciará a las 9:00 de la mañana.

Asimismo, señala que el personal del MP estará ubicado específicamente en la plaza Antonio José de Sucre, en Petare.

Servicios disponibles 

Generalmente, durante este tipo de jornadas se pueden realizar diferentes tipos de denuncias, entre las cuales resaltan las siguientes:

  • Protección de niños, niñas y adolescentes  

Familia

  • Delitos comunes
  • Delitos contra la propiedad, entre otros.
  • Asesorías legales en general
  • Seguimiento de casos ante el MP

