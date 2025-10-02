Domingo Mundial de las Misiones: arranca campaña para apoyar a los misioneros

Suscríbete a nuestros canales

Obras Misionales Pontificias (OMP) Venezuela invita a participar activamente en el Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND), que se celebrará el próximo 19 de octubre bajo el inspirador lema "Misioneros de esperanza entre los pueblos".

Este evento es el culmen del Octubre Misionero y un llamado a todos los cristianos a recordar su vocación fundamental: ser mensajeros y constructores de la esperanza en el mundo.

La esperanza resuena en un año jubilar histórico

El DOMUND 2025 adquiere una relevancia especial al coincidir con el Año Jubilar de la Esperanza y la canonización de la Madre Carmen Rendiles y el Dr. José Gregorio Hernández.

El papa Francisco ha querido que estas canonizaciones se celebren junto al DOMUND, destacando las vidas de estos nuevos santos como modelos de lo que significa ser "artesanos de esperanza".

El lema de este año, tomado de la bula papal Spes non confundit, nos impulsa a llevar la luz de la esperanza de Cristo a todas las naciones.

¿A dónde va la ayuda?

Los fondos recaudados apoyarán a iglesias locales jóvenes (más de un tercio de las diócesis del mundo) y a comunidades con grandes necesidades materiales.

En Venezuela , la cooperación se dirige a proyectos esenciales en los tres vicariatos apostólicos del país (Tucupita, Puerto Ayacucho y Caroní).

Los misioneros (laicos, consagrados, sacerdotes y obispos)

Celebración central

La Misa Central del DOMUND se celebrará el domingo 19 de octubre a las 12:00 p.m. en la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria en Caracas, y se replicará en todas las parroquias del país.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube