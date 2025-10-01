El Sistema prepara nuevos conciertos: rinden tributo a leyenda del jazz

Suscríbete a nuestros canales

La Simón Bolívar Big Band Jazz, de El Sistema, le rendirá tributo a Edward Kennedy “Duke” Ellington, uno de los mayores exponentes del jazz, con más de 2.000 composiciones.

Duke Ellington lideró una de las big bands más influyentes del siglo XX. Obras como “Take the 'A' Train”, “Mood Indigo” y “Cotton Tail”, se consideran himnos del jazz.

En su carrera colaboró con leyendas como Ella Fitzgerald, Frank Sinatra y John Coltrane.

¿Qué prepara El Sistema?

El Universo de Duke Ellington será un concierto en tributo al “Duque” Ellington, por la Simón Bolívar Big Band Jazz, bajo la dirección del maestro arreglista y compositor Javier Josué Pinto.

Estos jóvenes han presentado repertorios de alta exigencia de artistas como Irakere, Charles Mingus, Thelonious Monk, entre otros.

Además de compartir escenario con grandes artistas de talla internacional y nacional como el australiano James Morrison, el pianista venezolano Baden Goyo y más; en una agrupación con 17 años de trayectoria y varias generaciones.

La cita es el próximo 2 de octubre a las 5:00 pm en la prestigiosa Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, sede principal de El Sistema.

Las entradas se pueden adquirir a través de Goliiive.

