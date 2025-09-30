Caracas: reportan desalojo de buhoneros en Sabana Grande este 30 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Desde tempranas horas de este 30 de septiembre, comerciantes informales que hacen vida en el concurrido boulevard de Sabana Grande, parroquia El Recreo del municipio Libertador, están siendo desalojados del lugar.

Según los reportes en redes sociales, funcionarios policiales no permiten que los buhoneros instalen sus puestos en el boulevard, esto por órdenes de la Alcaldía de Caracas. Aunque de momento no hay información oficial.

Los comerciantes informales se han concentrado a las afueras del comando de Poli Caracas, ubicado en Sabana Grande, para exigir que les permitan trabajar. Desde ya comienzan a hacerse virales imágenes del boulevard despejado y sin buhoneros.

Caraqueños celebran este tipos de medidas

A través de las redes sociales, usuarios han celebrado la medida que busca despejar estos espacios que han sido ocupados casi en su totalidad por personas que ejercen la economía informal, dificultando el libre tránsito peatonal y vehicular.

A inicios del mes de agosto, la Alcaldía de Caracas inició operativos similares en zonas de La Hoyada y la Av. Universidad.

