Así arrancará la navidad en Caracas y La Guaira el 1 de octubre: cronograma de actividades

El programa cultural tendrá  un enfoque especial para el público infantil, con juegos tradicionales y otro tipo de actividades 

Por Jerald Jimenez
Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 07:34 pm

Caracas se prepara para dar la bienvenida oficial a la Navidad con una jornada doble de eventos públicos. Este miércoles 1 de octubre, se han programado actividades gratuitas y enfocadas en la tradición familiar tanto en la Plaza Bolívar como en la Plaza El Venezolano con el objetivo es incentivar la participación ciudadana y el rescate de las costumbres locales.

​Convocatoria vespertina en la Plaza Bolívar

​La celebración principal está pautada para comenzar a las 4:00 p.m. en la Plaza Bolívar de Caracas. El evento busca marcar el inicio de las festividades decembrinas en un ambiente que combina la alegría con la tradición. El programa cultural de la tarde está especialmente diseñado para el público infantil, destacando los juegos tradicionales como eje central del entretenimiento. 

​Programa de en la Plaza El Venezolano

​Previamente, la jornada festiva se iniciará a las 2:00 p.m. en la Plaza El Venezolano. Este espacio se centrará en la interacción, la creatividad y la transmisión de conocimientos, ofreciendo una variedad de talleres y actividades lúdicas. La agenda para este punto de encuentro incluye:

  • Talleres de juguetes con Alfredo Escalona
  • Collares de colores
  • Juegos Tradicionales
  • Juntos Pintemos Caracas
  • Maratón de Saberes

