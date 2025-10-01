Concierto por el encendido de la Navidad en plaza de Caracas: entrada gratuita

Suscríbete a nuestros canales

A partir de las 5:00 p.m. de este 01 de octubre, los caraqueños podrán disfrutar del encendido de la Navidad en la Plaza Bolívar, en el centro de la ciudad.

En el marco de esta actividad, la Alcaldía de Caracas invita a un concierto gratuito.

"Desde las 5:00 p.m viviremos juntos una noche llena de alegría, tradición y música con grandes artistas. ¡No te lo pierdas! Caracas te espera para dar inicio a la temporada más bonita del año", expresaron.

Artistas invitados

Billos Caracas Boys

Cardenales del Éxito

Ciscoh

Xuxo

Omar Enrique

Proyecto A

Los Cadillacs

Mabel Yeah

Omar Acedo

Afro Criollo

