Concierto por el encendido de la Navidad en plaza de Caracas: entrada gratuita

Este miércoles inicia la Navidad en Venezuela, según lo decretado por Nicolás Maduro

Por Robert Lobo
Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 10:10 am
A partir de las 5:00 p.m. de este 01 de octubre, los caraqueños podrán disfrutar del encendido de la Navidad en la Plaza Bolívar, en el centro de la ciudad.

En el marco de esta actividad, la Alcaldía de Caracas invita a un concierto gratuito. 

"Desde las 5:00 p.m viviremos juntos una noche llena de alegría, tradición y música con grandes artistas. ¡No te lo pierdas! Caracas te espera para dar inicio a la temporada más bonita del año", expresaron.

Artistas invitados

  • Billos Caracas Boys
  • Cardenales del Éxito
  • Ciscoh
  • Xuxo
  • Omar Enrique
  • Proyecto A
  • Los Cadillacs
  • Mabel Yeah
  • Omar Acedo
  • Afro Criollo

 

