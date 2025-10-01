Así será el calendario de Venezuela en la Copa América de Beisbol: se jugará en Caracas y La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

La efervescencia del béisbol en el continente se intensificó con el anuncio de la primera Copa América de Béisbol, cuya celebración se programó del 13 al 22 de noviembre de 2025. El certamen inaugural tendrá lugar en Venezuela, y figura como uno de los grandes favoritos para pasar de ronda.

El Grupo A del certamen quedó configurado por Venezuela, México, República Dominicana, Cuba, Nicaragua y Curazao. Los encuentros de esta primera fase se desarrollarán en dos recintos deportivos de relevancia: el Estadio Monumental de Caracas, escenario que albergará el partido inaugural, y el Estadio Fórum de La Guaira, donde se disputará el resto de la ronda.

La selección venezolana, bajo el patrocinio de la Federación Venezolana de Béisbol y la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, conformará su roster con atletas provenientes del sistema de ligas menores y circuitos del Caribe. Se confirmó que peloteros pertenecientes al roster de 40 de la MLB no tendrán participación en este campeonato, indicó Meridiano.

¿Cómo será el formato para pasar a la Súper Ronda?

Cada grupo estableció una fase inicial bajo el formato de todos contra todos. Los tres equipos con mejor desempeño en cada zona obtendrán el pase a la Súper Ronda. Esta fase decisiva se trasladará al Estadio Mariano Rivera de Panamá.

En dicho recinto, los dos líderes de la Súper Ronda se medirán en la gran final para disputar el título de campeón continental.

La competición otorgará cuatro cupos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, asegurará cinco plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027, y distribuirá puntos fundamentales para el ranking mundial de la WBSC, elementos indispensables para aspirar a la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube