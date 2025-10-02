Realizarán ruta nocturna este sábado en honor a José Gregorio: celebración previa a la canonización

Suscríbete a nuestros canales

Este sabado 4 de octubre se realizará una “Ruta Nocturna por la Paz” especial como parte de las celebraciones previas a la canonización del doctor José Gregorio Hernández.

El santuario Nuestra Señora de La Candelaria y la oficina de vicepostulación de la causa de canonización invitan a los feligreses a honrar la vida del "médico de los pobres".

¿A que hora será la ruta nocturna en honor a José Gregorio?

El recorrido, que saldrá desde la Iglesia Divina Pastora a las 6 de la tarde, busca rememorar los pasos que José Gregorio Hernández solía dar a diario, convirtiendo un camino de fe en un sendero de luz.

Por su parte, el padre Gerardino Baracchini, párroco del Santuario de La Candelaria y vicepostulador de la causa, extiende una cordial invitación: “Invitamos a la feligresía a que nos acompañe en esta actividad con la vela azul y blanca, encendida. Hagamos de este recorrido un camino de luz, que siga encendiendo en amor, oración y familia a todo el pueblo creyente que espera su canonización”.

Los puntos a recorrer son:

Iglesia Divina Pastora.

Casa Museo José Gregorio Hernández.

Hospital Vargas, lugar donde ejerció su profesión.

Siervas del Santísimo; Casa Madre de la orden de la futura Santa Madre Carmen Rendiles.

Plaza Bolívar de Caracas.

Iglesia de La Candelaria, donde reposan sus restos.

La participación de la comunidad en esta ruta fortalece el espíritu de unión y esperanza, preparando los corazones para la histórica ceremonia que convertirá a José Gregorio Hernández en el primer santo de Venezuela.

