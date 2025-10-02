Encuentro

Realizarán ruta nocturna este sábado en honor a José Gregorio: celebración previa a la canonización

El recorrida seguirá puntos emblemáticos en la vida del futuro santo

Por Maria Isabel Rangel
Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 12:29 pm
2001online - venezuela - josé gregorio
nota de prensa

Este sabado 4 de octubre se realizará una “Ruta Nocturna por la Paz” especial como parte de las celebraciones previas a la canonización del doctor José Gregorio Hernández.

El santuario Nuestra Señora de La Candelaria y la oficina de vicepostulación de la causa de canonización invitan a los feligreses a honrar la vida del "médico de los pobres".

¿A que hora será la ruta nocturna en honor a José Gregorio?

El recorrido, que saldrá desde la Iglesia Divina Pastora a las 6 de la tarde, busca rememorar los pasos que José Gregorio Hernández solía dar a diario, convirtiendo un camino de fe en un sendero de luz.

Por su parte, el padre Gerardino Baracchini, párroco del Santuario de La Candelaria y vicepostulador de la causa, extiende una cordial invitación: “Invitamos a la feligresía a que nos acompañe en esta actividad con la vela azul y blanca, encendida. Hagamos de este recorrido un camino de luz, que siga encendiendo en amor, oración y familia a todo el pueblo creyente que espera su canonización”.

Los puntos a recorrer son: 

  • Iglesia Divina Pastora.
  • Casa Museo José Gregorio Hernández.
  • Hospital Vargas, lugar donde ejerció su profesión.
  • Siervas del Santísimo; Casa Madre de la orden de la futura Santa Madre Carmen Rendiles.
  • Plaza Bolívar de Caracas.
  • Iglesia de La Candelaria, donde reposan sus restos.

La participación de la comunidad en esta ruta fortalece el espíritu de unión y esperanza, preparando los corazones para la histórica ceremonia que convertirá a José Gregorio Hernández en el primer santo de Venezuela.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
belleza
Estados Unidos
farándula
Jueves 02 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América