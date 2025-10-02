Realizarán ruta nocturna este sábado en honor a José Gregorio: celebración previa a la canonización

Este sabado 4 de octubre se realizará una “Ruta Nocturna por la Paz” especial como parte de las celebraciones previas a la canonización del doctor José Gregorio Hernández.
El santuario Nuestra Señora de La Candelaria y la oficina de vicepostulación de la causa de canonización invitan a los feligreses a honrar la vida del "médico de los pobres".
¿A que hora será la ruta nocturna en honor a José Gregorio?
El recorrido, que saldrá desde la Iglesia Divina Pastora a las 6 de la tarde, busca rememorar los pasos que José Gregorio Hernández solía dar a diario, convirtiendo un camino de fe en un sendero de luz.
Por su parte, el padre Gerardino Baracchini, párroco del Santuario de La Candelaria y vicepostulador de la causa, extiende una cordial invitación: “Invitamos a la feligresía a que nos acompañe en esta actividad con la vela azul y blanca, encendida. Hagamos de este recorrido un camino de luz, que siga encendiendo en amor, oración y familia a todo el pueblo creyente que espera su canonización”.
Los puntos a recorrer son:
- Iglesia Divina Pastora.
- Casa Museo José Gregorio Hernández.
- Hospital Vargas, lugar donde ejerció su profesión.
- Siervas del Santísimo; Casa Madre de la orden de la futura Santa Madre Carmen Rendiles.
- Plaza Bolívar de Caracas.
- Iglesia de La Candelaria, donde reposan sus restos.
La participación de la comunidad en esta ruta fortalece el espíritu de unión y esperanza, preparando los corazones para la histórica ceremonia que convertirá a José Gregorio Hernández en el primer santo de Venezuela.
Visite nuestra sección de Comunidad
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube