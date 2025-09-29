Celebran canonización con muestra bibliográfica de José Gregorio Hernández: exponen sobre la vida del santo

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de la próxima canonización del médico de los pobres, el Museo del Libro Venezolano invita a la inauguración de la muestra bibliográfica “José Gregorio Hernández, sus escritos”, que se abrirá al público el jueves 2 de octubre a las 4:00 de la tarde en su sede en San Román.

La exposición reúne dos obras esenciales publicadas por el médico en vida: Elementos de filosofía y Elementos de bacteriología. Junto a ellas, se presentan dos valiosas publicaciones en la revista El Cojo Ilustrado: un artículo firmado por él y la primera biografía que se le dedicó.

Este conjunto documental ofrece una mirada profunda a su pensamiento científico y humanista, revelando facetas menos conocidas de su legado intelectual, más allá de su dimensión espiritual.

¿Qué actividades harán en honor a José Gregorio Hernández?

La jornada inaugural contará con la charla “José Gregorio Hernández y El Cojo Ilustrado”, a cargo de la profesora María Isabel Giacopini, coordinadora de la Cátedra Libre Dr. José Gregorio Hernández en la Universidad Central de Venezuela. También se presentará el músico Vicente Hernández y su agrupación, con una selección de himnos en honor al doctor.

Cabe destacar que la muestra forma parte de un ciclo de actividades que se extenderá durante octubre y noviembre, con el propósito de explorar la vida y obra del médico venezolano desde una perspectiva cultural y documental.

Entre las actividades destacan:

Viernes 10 de octubre: Bordado colectivo de una imagen de José Gregorio Hernández, guiado por Esmeralda Niño Araque.

Jueves 17 de octubre: Charla del Dr. Tomás González sobre el libro Elementos de bacteriología.

La muestra estará abierta al público de miércoles a domingo, en horario de 10:00 am a 5:00 pm, en la Calle Cocorote, Qta. Anduriña, San Román, Caracas.

