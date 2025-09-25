"Peregrinación de Los Andes": venezolano camina más de 45 días con la imagen de José Gregorio Hernández

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves el venezolano Yeyson Paredes culminó la "Peregrinación de Los Andes" al llegar a San Cristóbal en el estado Táchira luego de más de 45 días peregrinando junto al santo venezolano, José Gregorio Hernández.

A través de sus redes, Paredes difundió su llegada en horas de la tarde, al Santuario José Gregorio Hernández, ubicado en el hospital del Seguro Social en San Cristóbal.

"Peregrinación de Los Andes"

De acuerdo con las publicaciones de este joven devota, su peregrinación inició el pasado 10 de agosto al salir desde Isnotu, en el estado Trujillo.

Tras caminar más de 370 kilómetros por más de 45 días, finalmente Paredes culminó su travesía y llegó a destino, acompañado desde el inicio por la imagen del santo venezolano el Dr. José Gregorio Hernández.

Llegada a San Cristóbal

A su llegada al municipio San Cristóbal compartió una imagen acompañada de un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que le apoyaron en el camino.

"Agradezco también a todos ustedes que me acompañaron esta travesía desde el primer paso de fe", aseguró Paredes en sus redes.

Sobre todo a "las personas que compartí en estos 45 días devoción, visitando comunidades, pueblos, iglesias, hospitales, y muchas lugares imaginables".

Al llegar lo recibieron en el Santuario, donde agradeció el apoyo y acompañamiento durante el proceso y llamó a mantener la fe y la esperanza viva .

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube