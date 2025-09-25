MIJ divulga información sobre los enjambres sísmicos: esto se debe saber 

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 25 de septiembre, ante las recientes actividades telúricas, el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz compartió información a la población sobre los enjambres sísmicos.



En nota de prensa, precisó la importancia de que los venezolanos conozcan este tema, "ya que permite comprender mejor la actividad sísmica y cómo reaccionar ante ella. Este conocimiento es fundamental para mitigar los riesgos y estar preparados ante posibles eventos de esta magnitud", agrega.



Aunque la mayoría de estos sismos son leves, es fundamental estar preparados durante un enjambre sísmico: mantener la calma y evitar caer en pánico; ubicarse en zonas seguras y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer; y seguir únicamente fuentes oficiales, como Protección Civil (PC) y servicios geológicos.

¿Qué es un enjambre sísmico?

Es un fenómeno caracterizado por una serie de temblores en un área específica durante un período prolongado.



No obstante, los enjambres sísmicos pueden ser causados por diversos factores, entre ellos: Los movimientos tectónicos, que son la interacción entre placas tectónicas que puede generar actividad sísmica; también la actividad volcánica en áreas cercanas a volcanes, donde los enjambres pueden estar relacionados con el movimiento de magma; y cambios en la presión de los fluidos, donde la inyección o extracción de fluidos en el subsuelo puede inducir actividad sísmica.



Finalmente, indicó que el Gobierno Nacional, junto a los cuerpos policiales, se encuentra activo y en monitoreo permanente de zonas de riesgo sísmico para garantizar la seguridad y la infraestructura de las viviendas del pueblo venezolano ante cualquier eventualidad.

