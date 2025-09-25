En video: Ministro de Transporte muestra los daños que los sismos causaron en tramo vial de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este jueves 25 de septiembre, el Ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, compartió imágenes de los daños que los sismos causaron en un tramo vial de Venezuela.

A través de sus redes sociales, informó que equipos técnicos especializados inspeccionaron las arterias viales específicamente en el estado Zulia.

En tal sentido, mencionó que se registró una afectación en la losa del puente de San Pedro, ubicado en la entrada de Mene Grande, municipio Baralt.

"Por ello, articulamos con autoridades regionales y locales, a fin de atender la estructura de forma inmediata", escribió en una publicación de su cuenta oficial en Instagram.

Recientemente, el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, confirmó a través de sus redes sociales que la magnitud del sismo requirió un despliegue masivo de Protección Civil, ingenieros y técnicos.

La prioridad es realizar una evaluación minuciosa de las edificaciones y servicios esenciales.

En ese contexto, el mandatario regional indicó que se reportaron daños en el Hospital Luis Razetti de Pueblo Nuevo y en el Hospital General del Sur de Maracaibo, centros vitales para la atención médica.

El puente de San Pedro, en el municipio Baralt, está siendo inspeccionado por daños estructurales. Además, se registraron cortes del servicio eléctrico en sectores del municipio Lossada y averías en diversos semáforos.

La histórica Iglesia Santa Bárbara en Maracaibo sufrió afectaciones en su torre, lo que representa un golpe al patrimonio cultural y religioso de la capital zuliana.

