Pasaje urbano y suburbano: claves del nuevo ajuste publicado en Gaceta Oficial

El Ministerio de Transporte oficializó el aumento del pasaje urbano y suburbano en Venezuela, según la Gaceta Oficial Nº 43.218 del 22 de septiembre de 2025. Esta medida impacta directamente a millones de usuarios del transporte público en todo el país.

El ajuste incluye nuevas tarifas para el Metro de Caracas, ferrocarriles y operadoras estatales, además de establecer beneficios específicos para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes.

Aumento del pasaje: claves del nuevo esquema tarifario

El pasaje urbano se fijó en Bs. 40, mientras que el costo en el sistema Metro, ferrocarril y operadoras estatales quedó en Bs. 30. Para estudiantes, el pasaje en el Metro será de Bs. 20, con un descuento del 50 % sobre la tarifa oficial.

Además, mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 60 viajarán gratuitamente en rutas urbanas. Las personas con discapacidad también recibirán pasaje gratuito, según coordinación entre el Ministerio y las autoridades locales.

Tarifas suburbanas según distancia recorrida

Las rutas suburbanas tendrán tarifas escalonadas, con un recargo adicional del 20 % en días feriados nacionales y domingos. Aquí el detalle por kilómetros:

Hasta 10 km - Bs. 40

De 10.1 km a 20 km - Bs. 45

De 20.01 km a 30 km - Bs. 50

De 30.1 km a 40 km - Bs. 55

De 40.1 km a 50 km - Bs. 60

De 50.1 km a 60 km - Bs. 65

De 60.1 km a 70 km - Bs. 70

De 70.1 km a 80 km - Bs. 75

De 80.1 km a 90 km - Bs. 80

Más de 90.1 km - Bs. 85

Estas tarifas incluyen el 20 % correspondiente a la condición de la flota y el Seguro de Responsabilidad Civil y de Ocupantes.

Sistema SUVE y formas de pago

El Metro de Caracas confirmó que la tarjeta SUVE tendrá un costo de Bs. 100. Los usuarios pueden adquirirla en las estaciones y recargarla vía biopago o efectivo, en bolívares o divisas.

La empresa estatal recuerda que el uso de la tarjeta es obligatorio para acceder al sistema subterráneo. Las tarifas fueron actualizadas el 24 de septiembre, según trabajadores del Metro.

