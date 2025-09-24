Nuevas tarifas en el Metro de Caracas: así quedaron los montos a partir del 24 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

A la espera del anuncio oficial, este 24 de septiembre se conocieron los nuevos montos del pasaje en el Metro de Caracas. Usuarios en redes sociales informaron sobre este nuevo ajuste.

Nuevas tarifas

Nuestra redacción consultó a trabajadores del sistema de transporte subterráneo quienes confirmaron la información. "Cerca de las diez de la mañana se hizo la actualización del sistema de cobro de pasaje", detallaron. Así quedaron las nuevas tarifas:

Pasaje simple en Metro, ferrocarril y operadoras estatales: Bs. 30,00

Pasaje estudiantil en el Metro: Bs. 20,00

Tarjetas SUVE: Bs. 100,00

Recarga de la tarjeta SUVE

La empresa estatal de transporte terrestre y subterráneo, Metro de Caracas, recuerda a los usuarios el uso y adquisición de la tarjeta del Sistema Único de Viaje Electrónico (SUVE) para viajar en los sistemas del Metro.

A través de su cuenta en Instagram, el Metro de Caracas recuerda que todos los usuarios pueden adquirir la tarjeta SUVE que le corresponde en la caseta del operador ubicada en las estaciones del sistema Metro.

Asimismo, destaca que "al adquirir su tarjeta SUVE puede cancelarla a través de biopago y efectivo tanto en bolívares como en divisas a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela".

Estos los pasos para aprovechar la app de SUVE

Descargar la aplicación desde Play Store.

Crear un usuario registrándose con datos personales y establecer una contraseña segura.

Completar el formulario con información adicional solicitada.

Acceder a la plataforma e ingresar al ícono de billetera ubicado en la parte inferior.

Seleccionar “Pago Móvil” y hacer clic en “Recargar”.

Ingresar los datos correspondientes a la transacción y confirmar para completar el proceso.

Este método agiliza las recargas y evita largas filas o desplazamientos innecesarios.

