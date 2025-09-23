Tragedia en Caracas: niña de cinco años falleció arrollada por unidad de transporte público

Suscríbete a nuestros canales

Una niña de cinco años falleció tras ser arrollada por una unidad de transporte público en el municipio Libertador de Caracas.

Fuentes extraoficiales informaron que el suceso se registró en la parroquia Sucre, Catia, sector El Amparo, durante la tarde este 22 de septiembre.

Niña de cinco años falleció arrollada por unidad de transporte público

La pequeña quedó identificada como Jeilyn Esther Araque López.

El lamentable hecho ocurrió cuando la menor, en compañía de su padre, había descendido de una unidad de transporte público.

Ambos trataron de cruzar la calle y otro chofer de una camioneta de pasajeros trató en una maniobra improvisada de esquivar a un motorizado y, tras no percatarse de la niña y su padre, los arrolló.

Vecinos y transeúntes corrieron a auxiliarlos y la llevaron hasta el Hospital de Misiones de Nueva Generación “Hugo Chávez” en Catia, pero lamentablemente la pequeña presentaba un traumatismo craneoencefálico severo.

Al sitio acudieron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y otros organismos, quienes procedieron a la detención del transportista.

A través de redes sociales, se viralizaron imágenes del siniestro.

Jeilyn Esther Araque López presuntamente cursaba estudios en la Unidad Educativa Escuela La Constancia.

