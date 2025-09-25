¿Qué pronostica el Inameh para las próximas horas? Dónde lloverá en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este jueves 25 de septiembre, el tiempo sobre Venezuela está directamente influenciado por el paso de la onda tropical N.°38.

En tal sentido, precisó que se prevé que las precipitaciones se concentren en la región occidental del territorio.

Ante ello, se estiman lluvias más intensas y persistentes sobre los estados Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Lara, Falcón, Táchira, Mérida y Zulia, particularmente en la Sierra de Perijá y al sur del Lago, mientras que el centro y oriente del país se mantendrán con nubosidad parcial y no se descartan algunas lluvias aisladas.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Por otra parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología señaló que para la tarde y noche, la inestabilidad atmosférica se intensificará y se generalizará en gran parte del territorio nacional.

Los núcleos de tormenta más intensos y significativos se prevén sobre los Llanos Centrales, la Región Oriental y al norte de Bolívar.

Además, la actividad lluviosa también se fortalecerá en la Región Central: Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Aragua y Carabobo, así como en los estados andinos y el Zulia.

De igual modo, en su pronóstico general, el Inameh revela cielo con nubosidad parcial y zonas despejadas en la mayor parte del país; sin embargo, se observan áreas nubladas con presencia de células convectivas acompañadas de precipitaciones de intensidad variable, algunas con descargas eléctricas en Bolívar, Amazonas, partes de Guárico, oeste de Barinas, Apure, los Andes, Lara, Falcón y el Zulia.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, Whats