Onda tropical N.°38 causará lluvias en estos estados: pronóstico del Inameh

Desde el inicio de la temporada de ondas tropicales por el territorio venezolano, 32 de las 40 han transitado en Venezuela.

Por Jheilyn Cermeño
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 a las 07:26 am

Para este 24 de septiembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que habrá lluvias en ciertas regiones del país por el paso de la onda tropical N.°38 en Venezuela.

En tal sentido, precisó que en la mañana predominará cielo con escasa nubosidad sin precipitaciones en buena parte del país; no obstante, se esperan áreas nubladas con lluvias o lloviznas.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh en Sucre, Monagas, Anzoátegui, noroeste de Bolívar, Llanos Centrales, Occidentales, Carabobo, Yaracuy, este de Falcón, los Andes y Zulia.

Del mismo modo, detallo que actualmente la onda tropical N.°38 se desplaza por el oriente y se dirige al centro del territorio nacional.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Por otra parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estima para tarde y noche un aumento de la cobertura nubosa, acompañada de precipitaciones de intensidad variable, algunas con actividad eléctrica, especialmente Bolívar, Amazonas, Monagas, Anzoátegui, Sucre; Región Central, Llanos Centrales,Occidentales, Yaracuy, los Andes y Zulia.

Además, el Inameh señaló que en el resto del país prevalecerá cielo de parcial a fragmentado despejado.

Cabe destacar que, desde el inicio de la temporada de ondas tropicales en el pasado mes de mayo, se han formado 40 de las 50 o 55 que se estiman. No obstante, han transitado por el territorio venezolano 32 de las 40 ondas tropicales que se han formado hasta ahora.

Por último, se les recomienda a la población tomar precauciones ante la posibilidad de fuertes precipitaciones y mantenerse informados a través de los avisos oficiales.

Miércoles 24 de Septiembre - 2025
