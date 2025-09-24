Onda tropical N.°38 causará lluvias en estos estados: pronóstico del Inameh

Suscríbete a nuestros canales

Para este 24 de septiembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que habrá lluvias en ciertas regiones del país por el paso de la onda tropical N.°38 en Venezuela.

En tal sentido, precisó que en la mañana predominará cielo con escasa nubosidad sin precipitaciones en buena parte del país; no obstante, se esperan áreas nubladas con lluvias o lloviznas.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh en Sucre, Monagas, Anzoátegui, noroeste de Bolívar, Llanos Centrales, Occidentales, Carabobo, Yaracuy, este de Falcón, los Andes y Zulia.

Del mismo modo, detallo que actualmente la onda tropical N.°38 se desplaza por el oriente y se dirige al centro del territorio nacional.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Por otra parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estima para tarde y noche un aumento de la cobertura nubosa, acompañada de precipitaciones de intensidad variable, algunas con actividad eléctrica, especialmente Bolívar, Amazonas, Monagas, Anzoátegui, Sucre; Región Central, Llanos Centrales,Occidentales, Yaracuy, los Andes y Zulia.

Además, el Inameh señaló que en el resto del país prevalecerá cielo de parcial a fragmentado despejado.

Cabe destacar que, desde el inicio de la temporada de ondas tropicales en el pasado mes de mayo, se han formado 40 de las 50 o 55 que se estiman. No obstante, han transitado por el territorio venezolano 32 de las 40 ondas tropicales que se han formado hasta ahora.



Por último, se les recomienda a la población tomar precauciones ante la posibilidad de fuertes precipitaciones y mantenerse informados a través de los avisos oficiales.

