Onda tropical 38: Inameh pronostica lluvias y descargas eléctricas en estos estados

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica lluvias de intensidad variable acompañadas con descargas eléctricas, causadas por la onda tropical número 38 que transita por el país.

“Se observa cielo con abundante desarrollo nuboso y células convectivas de rápida evolución que propician lluvias o chubascos y descargas eléctricas, en áreas de Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui y norte de Bolívar. Condiciones meteorológicas que se estima continúen por las próximas dos horas”, indicó en su cuenta de Telegram.

A esta condición meteorológica también sumó a los estados Amazonas, Apure, Norte de Aragua, Los Andes y el Zulia.

Se aproxima otra onda tropical

De acuerdo con el Inameh, al territorio venezolano se acerca la vaguada número 39 se desplaza por el Atlántico, por lo que está previsto que ingrese al país por la Guayana Esequiba el próximo domingo 28 o lunes 29 de septiembre.

Según la última actualización de la institución, es probable que la temporada de huracanes tropicales de este año, que afectarían los países cercanos al océano Atlántico, mar Caribe y Golfo de México, sea un 50% más activa de lo normal.

En tal sentido, precisó que en la región se podrían formar entre 13 y 18 tormentas hasta el 30 de noviembre.