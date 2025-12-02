¡Llegó el frío navideño! Disfruta de un delicioso chocolate caliente en solo cinco pasos

Suscríbete a nuestros canales

Desde el primer sorbo, un buen chocolate caliente tiene el poder de evocar la calidez del hogar, la unión familiar y ese reconfortante espíritu navideño. En tiempos de frío, cuando los días se acortan y las noches invitan a quedarse en casa, preparar una taza de chocolate caliente se convierte en un ritual que trasciende sabores: es tradición, nostalgia y confort.

La fórmula perfecta para lograr ese sabor profundo y cremoso combina cacao, canela, buena leche y la suavidad del chocolate de mesa. Te compartimos la receta ideal para disfrutar en compañía de pan, churros o queso, pero también para vivir un momento cálido en soledad.

Chocolate caliente

Ingredientes para 4 tazas

1 litro de leche

1 tableta de chocolate de mesa

2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar

¼ de taza de azúcar

1 rama de canela

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

¼ de taza de crema para batir (opcional)

Crema batida, malvaviscos, canela molida o ralladura de chocolate (opcionales para servir).

Foto: Freepik

Preparación

- En una olla grande coloca la leche junto con la rama de canela.

- Ponlo a calentar a fuego medio, cuidando que no llegue a hervir. Si buscas un chocolate más espeso, puedes añadir desde el principio la crema para batir.

- Trocea la tableta de chocolate de mesa para facilitar su disolución e incorpórala a la leche caliente. Remueve constantemente con una cuchara de madera o un batidor.

- Una vez que el chocolate se haya derretido, disuelve las 2 cucharadas de cacao en un poco de leche fría para evitar grumos y agrégalo a la mezcla.

- Añade también el azúcar y la pizca de sal.

- Mantén la preparación a fuego medio-bajo durante 8 a 10 minutos.

- Retira la canela, añade la esencia de vainilla y mezcla bien.

- Vierte caliente en tazas y, si lo deseas, decora con crema batida, malvaviscos, un toque de canela molida o ralladura de chocolate o queso. Así tendrás un chocolate navideño perfecto para compartir.

¡Buen provecho!

