¡Llegó el frío navideño! Disfruta de un delicioso chocolate caliente en solo cinco pasos

Desde el primer sorbo, un buen chocolate caliente tiene el poder de evocar la calidez del hogar, la unión familiar y ese reconfortante espíritu navideño. En tiempos de frío, cuando los días se acortan y las noches invitan a quedarse en casa, preparar una taza de chocolate caliente se convierte en un ritual que trasciende sabores: es tradición, nostalgia y confort.
La fórmula perfecta para lograr ese sabor profundo y cremoso combina cacao, canela, buena leche y la suavidad del chocolate de mesa. Te compartimos la receta ideal para disfrutar en compañía de pan, churros o queso, pero también para vivir un momento cálido en soledad.
Chocolate caliente
Ingredientes para 4 tazas
1 litro de leche
1 tableta de chocolate de mesa
2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar
¼ de taza de azúcar
1 rama de canela
1 cucharadita de esencia de vainilla
1 pizca de sal
¼ de taza de crema para batir (opcional)
Crema batida, malvaviscos, canela molida o ralladura de chocolate (opcionales para servir).
Preparación
- En una olla grande coloca la leche junto con la rama de canela.
- Ponlo a calentar a fuego medio, cuidando que no llegue a hervir. Si buscas un chocolate más espeso, puedes añadir desde el principio la crema para batir.
- Trocea la tableta de chocolate de mesa para facilitar su disolución e incorpórala a la leche caliente. Remueve constantemente con una cuchara de madera o un batidor.
- Una vez que el chocolate se haya derretido, disuelve las 2 cucharadas de cacao en un poco de leche fría para evitar grumos y agrégalo a la mezcla.
- Añade también el azúcar y la pizca de sal.
- Mantén la preparación a fuego medio-bajo durante 8 a 10 minutos.
- Retira la canela, añade la esencia de vainilla y mezcla bien.
- Vierte caliente en tazas y, si lo deseas, decora con crema batida, malvaviscos, un toque de canela molida o ralladura de chocolate o queso. Así tendrás un chocolate navideño perfecto para compartir.
¡Buen provecho!
