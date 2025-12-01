Cheesecake de durazno: receta sin horno para quienes no son experto en la cocina

Suscríbete a nuestros canales

Cuando llegan los dias de descanso, pocas cosas resultan tan reconfortantes como un postre fresco, cremoso y con frutas de estación. El cheesecake de durazno sin horno reúne todas esas características: combina una base crujiente, un relleno suave y una cobertura frutal, dando como resultado una tarta dulce, ligera y muy fácil de preparar.

Es perfecto para el verano o para cuando quieres algo dulce sin complicarte. Además, su presentación en capas lo vuelve vistoso, y lo mejor de todo: no hay que encender el horno.

La receta deja espacio para variaciones: puedes usar gelatina para lograr una textura más firme, o incluso sustituir los duraznos por otras frutas de estación si lo deseas.

Cheesecake de durazno

Ingredientes

200 g de galletas tipo María o de vainilla

80 g de manteca derretida

400 g de queso crema

200 ml de crema de leche

100 g de azúcar impalpable

7 g de gelatina sin sabor ( opcional)

1 lata de duraznos en almíbar

2 cucharadas del almíbar de los duraznos

1 cucharada de jugo de limón

Foto: Freepik

Preparación

- Tritura las galletas hasta convertirlas en un polvo fino y mézclalas con la manteca derretida.

- Con esa mezcla, presiona bien sobre la base de un molde desmontable, formando una base uniforme.

- Lleva el molde al refrigerador por unos 10 minutos.

- En un bol aparte, bate el queso crema con el azúcar impalpable y el jugo de limón hasta lograr una mezcla homogénea.

- Si decides usar la gelatina, hidrátala en unas cucharadas de agua fría, déjala reposar, y luego disuélvela en el microondas. Dejá que enfríe un poco.

- Monta la crema de leche hasta que esté firme y aireada.

- Incorpórala con suavidad a la mezcla de queso crema. Si añadiste gelatina, este es el momento de integrarla.

- Corta los duraznos en dados pequeños. Reserva algunas láminas para la decoración. Mézclalos con cuidado en la crema.

- Vuelca la mezcla sobre la base de galletas, alisa la superficie y lleva la preparación a la nevera por al menos 2 horas, hasta que la tarta tome consistencia.

- Antes de servir, decora con las láminas de durazno reservadas y, si quieres un acabado brillante, pincela con un poco del almíbar de la lata.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube