Adiós malos olores en tus muebles: reconocida tienda por departamentos sueca recomienda usar estos ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

Los muebles son los elementos más utilizados en un hogar. Pasamos muchas horas del día sentados en ellos, es el lugar preferido de los niños para jugar, y las mascotas no pueden estar sin ellos.

Al pasar tanto tiempo en el sofá, solemos hacer muchas actividades sobre ellos, y sin darnos cuenta, podemos ir dejando residuos sobre él. A la larga, esos residuos, nuestro sudor, y la mascota sentada en él, irá generando malos olores en nuestro sillón favorito.

No importa el material en que esté elaborado, siempre será propenso a tener olores no muy gratos. Pero no te preocupes, hoy te explicaremos cómo neutralizar esos malos olores con trucos sencillos, económicos y ecológicos de Ikea.

Foto: Freepik

Trucos para eliminar olores de los muebles

Lavanda y tomillo

Este proceso de eliminación de malos olores se realiza al seco, y debes realizarlo una vez por semana. Además de neutralizar los malos olores en tu mueble, dejará un agradable aroma en el ambiente.

Tanto la lavanda como el tomillo son plantas que higienizan el ambiente, dejando un olor que da calma y relaja, al igual que el bicarbonato de sodio desinfecta y elimina malos olores.

Cuando no estés utilizando los muebles (preferiblemente en la noche), espolvorea 200 gramos de bicarbonato de sodio. Igualmente espolvorea 100 gramos lavanda seca y 100 gramos de tomillo seco sobre el mueble con mal olor y deja actuar toda la noche.

A la mañana siguiente, pasa la aspiradora sobre el mueble y retira todo lo esparcido.

Agua y sal

Ingredientes que al mezclarlos serán muy efectivos para la limpieza de tus muebles de tela, sobre todo en aquellos que puedes retirarles las fundas.

El agua y la sal no permitirán que la tela de tus muebles se decolore, manteniendo sus tonos intactos, a la vez de limpios.

Llena un envase con agua tibia (la suficiente para cubrir todas las fundas de tus muebles) y agrega 300 gramos de sal. Dales vuelta a las fundas y sumérgelas en el agua salada durante media hora.

Si lo deseas, luego del remojo puede meter tus fundas en la lavadora en un siclo rápido y con agua fría, y añade 125 ml de vinagre. Lava normalmente.

Vinagre blanco

Este preparado lo podrás utilizar sobre cualquier material en que estén elaborados tus muebles. Y lo mejor de todo es que también podrás utilizarlos en otros lugares que presenten mal olor.

Además de quitar los malos olores, eliminará todas las bacterias que estén presente en ellos, ya que el vinagre es un gran desinfectante.

Une 750 ml de agua con 100 ml de vinagre blanco. No te excedas con más vinagre, ya que de esa forma quedará tu mueble con olor a vinagre. Coloca la mezcla en un envase con atomizador y agita bien antes de usar.

Asegúrate de abrir las ventanas de casa antes de usar el producto, y rocía sobre la superficie de tus muebles hasta que se humedezcan bien.

Deja que seque y verás como el olor a humedad, el de tus mascotas y cualquier otro olor desagradable, desaparece sin problemas.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube