¡La LVBP al rojo vivo! Estos son los líderes de bateo en lo que va de temporada

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) transita su mejor momento, con las distancias entre los equipos de la tabla de posiciones cada vez más ajustadas.

Tras completarse siete semanas de acción en la ronda regular, varios nombres destacan en los departamentos de bateo. Entre ellos, el nombre de Jadher Areinamo, quien ha sido la carta ofensiva de los Tiburones de La Guaira pese a ser mandado a detener por compromisos con los Rays de Tampa Bay.

Los números de Areinamo, de los Tiburones de La Guaira, lo colocan como el líder en múltiples categorías de poder y producción. No obstante, en el listado de líderes, se suman figuras como Gorkys Hernández y Wilson García, informó Meridiano.

Los más destacados en bateo

Promedio al bate: Gorkys Hernández (Tigres de Aragua) comanda con .380, seguido por Harold Castro (Leones del Caracas) con .372 y Jadher Areinamo (Tiburones de La Guaira) con .364.

Hits: Hay un triple empate en la cima con 52 imparables, conformado por Gorkys Hernández (Tigres de Aragua), Jadher Areinamo (Tiburones de La Guaira) y Alexis Amarista (Bravos de Margarita).

Jonrones: Jadher Areinamo (Tiburones de La Guaira) lidera con 13, superando a Wilson García (Bravos de Margarita) con 11, y a Balbino Fuenmayor (Caribes de Anzoátegui) y Moisés Gómez (Bravos de Margarita), ambos con 9.

Carreras Anotadas: Jadher Areinamo (Tiburones de La Guaira) encabeza el listado con 34, seguido por Daniel Montaño (Tiburones de La Guaira) con 29 y Hernán Pérez (Caribes de Anzoátegui) con 28.

Carreras Impulsadas: Jadher Areinamo (Tiburones de La Guaira) mantiene la punta con 44 remolcadas, escoltado por Wilson García (Bravos de Margarita) con 37 y Hernán Pérez (Caribes de Anzoátegui) con 32.

Bases Robadas: Herlis Rodríguez (Caribes de Anzoátegui) es el más rápido con 13.

La intensa actividad de los peloteros hizo una breve pausa tras la celebración del Festival de Jonrones en Valencia, donde quedó campeón Wilyer Abreu tras derrotar a Andrés Chaparro, ambos de las Águilas del Zulia.

