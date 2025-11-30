¿Quién vende más camisetas? La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Suscríbete a nuestros canales

En el incesante duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la batalla por la dominación económica global ha ofrecido un giro inesperado. Un nuevo ranking de ventas de camisetas en 2025 confirma que el "Efecto Messi" en Estados Unidos ha superado el impacto de CR7 en Arabia Saudita.

Un fenómeno de ventas global

El Real Madrid se consolida como la camiseta más vendida del mundo con 3.133.000 unidades. Sin embargo, la gran sorpresa viene de la mano del Inter Miami, el club de la MLS, que se cuela en el Top 5 con la impresionante cifra de 2.166.000 camisetas vendidas.

El club de Lionel Messi solo es superado por gigantes europeos como Real Madrid, Barcelona (2.9 millones), Paris Saint-Germain (2.5M) y Bayern Múnich (2.4M).

En contraste, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo marca el final del Top, con un total de 1.281.000 camisetas, lo que subraya la diferencia en el impacto global de marketing entre ambos movimientos a pesar de encontrarse en el final de sus carreras.

El poderío sudamericano

El ranking de Euroméricas también destaca la presencia dominante de los clubes sudamericanos. Dos gigantes del continente lograron colarse en la prestigiosa lista, compitiendo directamente con potencias de la talla del Manchester United o Chelsea.

Boca Juniors vendió 1.933.000 camisetas.

Flamengo vendió 1.677.000 camisetas.

La meta de los 1.000 goles

Mientras sus clubes llenan las arcas con ventas, la misión deportiva de las dos leyendas continúa: alcanzar los 1.000 goles profesionales.

Cristiano Ronaldo: Tras su último tanto de chilena el pasado fin de semana, el portugués se encuentra a 46 goles de la hazaña.

Lionel Messi: El argentino tiene un camino más largo, quedando a 105 goles de la meta. Sin embargo, su reciente renovación de contrato hasta el invierno de 2028 es vista como una clara apuesta por intentar cumplir con el reto antes de su retiro.

Ambos jugadores, ya sea dentro o fuera del césped, confirman que siguen siendo los activos individuales y colectivos más importantes del fútbol mundial.

