Tabla de posiciones de la LVBP: Magallanes no para y llega a 6 victorias seguidas

Suscríbete a nuestros canales

El campeonato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) se ha tornado más impredecible que nunca tras los resultados de hoy. Cinco equipos están separados por apenas un juego y medio de diferencia, lo que garantiza una semana de cierre de calendario llena de tensión y la absoluta necesidad de victoria para todos los contendientes.

Resultados de la jornada del 30 de noviembre

Estos fueron los marcadores finales de los cuatro juegos disputados:

Navegantes 8 - Tiburones 7

Tigres 4 - Caribes 5

Cardenales 11 - Águilas 1

Bravos 14 - Leones 8

Clasificación de la LVBP

Tras los resultados de hoy, el liderazgo de los Tigres se mantiene por poco, y la lucha por el Top 5 está al rojo vivo.

Equipo JJ JG JP PCT DIF Racha Tigres 37 20 17 .541 - P1 Águilas 36 19 17 .528 0.5 P5 Bravos 38 20 18 .526 0.5 G1 Caribes 37 19 18 .514 1.0 G1 Tiburones 38 19 19 .500 1.5 P1 Cardenales 38 18 20 .474 3.0 G2 Navegantes 38 18 20 .474 3.0 G6 Leones 36 16 20 .444 4.5 P2

Panorama del campeonato

El gran protagonista de la jornada es, sin duda, el Navegantes del Magallanes, que tras su victoria ajustada ante Tiburones, extendió su racha de triunfos a seis juegos consecutivos. Magallanes y Cardenales ahora comparten el sexto lugar con el mismo récord de 18-20.

En la cima, los Tigres apenas mantienen el liderato, empatados en derrotas con Águilas y Bravos. El panorama más complicado es para las Águilas del Zulia, que tras ser blanqueados por Cardenales, suman su quinta derrota al hilo y ven peligrar su posición en la clasificación.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.