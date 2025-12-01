Agenda de la LVBP: los cuatro juegos para este martes 2 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El martes 2 de diciembre la LVBP activa su calendario con una serie de encuentros fundamentales que impactarán directamente en la tabla de posiciones. Los equipos buscan sumar victorias cruciales en un calendario que se acerca a su punto de quiebre.

Juegos para el martes 2 de diciembre

A las 06:30 pm, los Leones del Caracas se enfrentarán a los Tiburones de La Guaira.

A las 07:00 pm, los Caribes de Anzoátegui recibirán a los Navegantes del Magallanes.

A las 07:00 pm, las Águilas del Zulia jugarán contra los Bravos de Margarita.

A las 07:00 pm, los Tigres de Aragua se medirán ante los Cardenales de Lara.

El resultado de esta jornada del martes 2 de diciembre será determinante para los equipos que buscan asegurar su clasificación en el campeonato.

