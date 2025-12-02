IFE expande el servicio de paquetería en todas sus estaciones: conoce el costo y las condiciones de envío

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) ha anunciado la expansión de su servicio especial de paquetería a la totalidad de las estaciones del sistema ferroviario central.

A partir de este, lunes 1 de diciembre, los usuarios podrán trasladar bultos y paquetes de gran tamaño en ambos sentidos, facilitando la logística personal y comercial, especialmente ante el inicio de la temporada decembrina.

Tarifas del Nuevo Servicio

La expansión abarca toda la red central del ferrocarril, haciendo el servicio más accesible y bidireccional

El servicio se extiende a todas las estaciones, permitiendo el traslado de bultos desde y hacia las siguientes terminales:

General Ezequiel Zamora (Cúa)

Don Simón Rodríguez (Charallave Sur)

Generalísimo Francisco de Miranda (Charallave Norte)

Libertador Simón Bolívar (Caracas)

El precio por el traslado de cada paquete o bulto es altamente accesible, siendo el equivalente al valor de un pasaje de tren.

El servicio, que originalmente solo operaba en sentido Caracas–Valles del Tuy, se extiende ahora a toda la red del sistema ferroviario central.

Condiciones de envío

El IFE ha establecido normativas claras para garantizar la seguridad y eficiencia de este nuevo servicio logístico:

Cada paquete no podrá superar los 50 kilogramos (kg) de peso.

De igual manera, cada bulto deberá cumplir obligatoriamente con las normas de embalaje establecidas por el Instituto.

El IFE exhorta a los usuarios a respetar estas condiciones para el traslado de mercancías personales y para comercialización. La iniciativa reafirma el compromiso del Instituto con la mejora continua del transporte público y la atención integral a las necesidades logísticas de los ciudadanos.

