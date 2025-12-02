Así eligen Walmart y Target tus regalos navideños: la tecnología oculta que ya conquista al 42 % de los usuarios

Suscríbete a nuestros canales

Grandes cadenas minoristas como Walmart, Target y Ralph Lauren transforman la experiencia de compra navideña mediante la implementación de avanzados "agentes" de inteligencia artificial que operan como estilistas y asistentes autónomos.

A diferencia de los chatbots tradicionales de servicio al cliente, estas nuevas herramientas clasifican opciones, resumen reseñas y gestionan presupuestos en tiempo real.

Según reseña el New York Times, mientras gigantes tecnológicos como Google y Amazon lanzan funciones paralelas para rastrear descuentos y verificar inventarios locales.

OpenAI también impulsa esta tendencia integrando pagos instantáneos en ChatGPT para plataformas como Etsy, un movimiento estratégico que busca ofrecer una experiencia personalizada y mitigar la fatiga de decisión que sufren los consumidores ante la oferta infinita de productos en el mercado actual.

Cambio de consumo

La adopción masiva de esta tecnología marca un cambio psicológico importante en los hábitos de consumo, donde el 42 % de los compradores ya utiliza herramientas de IA para sus adquisiciones festivas, según datos recientes de Harris Poll y Mastercard.

Aunque la Generación Z y los millennials lideran la confianza en estas recomendaciones algorítmicas para encontrar regalos únicos, los expertos advierten que la tecnología aún se encuentra en una fase experimental y que las expectativas de una compra totalmente autónoma a menudo superan la realidad.

A pesar de las limitaciones actuales en la variedad de marcas mostradas, la industria avanza firmemente hacia un modelo donde el usuario delega la búsqueda manual para priorizar la eficiencia y el ahorro, redefiniendo así la dinámica comercial de la temporada alta.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube