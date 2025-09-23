Maduro presenta decreto para declarar Estado de Conmoción en Venezuela: esto dijo

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este martes que el Comité Ejecutivo del Consejo de Estado de la Nación debatirá sobre el primer decreto Constitucional para declarar Estado de Conmoción en Venezuela.

“Vamos a deliberar con la propuesta que ha llegado del primer decreto Constitucional para que toda la nación, todo ciudadano de este país tenga el respaldo, la protección y la activación, de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se diera contra la República Bolivariana de Venezuela”, indicó Maduro.

El jefe de Estado, acompañado por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez; la presidenta de la Sala Constitucional del TSJ, Tania D’Amelio; el fiscal de la República, Tarek William Saab; el Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz, entre otras autoridades, informó que la propuesta llegó en un estado avanzado de articulación, adiestramiento y activación.

Un instrumento legal que busca implementar el Gobierno de Nicolás Maduro, ante el despliegue de más de 4 mil infantes de marina de EEUU en el mar Caribe, frente a las costas venezolanas, ordenado por la Administración de Donald Trump con el objetivo de combatir el narcotráfico.

Una acción que Maduro aseguró está generando un rechazó mundial al ser una “narrativa inmoral” contra Venezuela.

“Hay un rechazo en la Organización de las Naciones Unidas creciente, en los países del mundo, en América Latina, en el Caribe y en la CELAC, a que se construya un relato burdo y totalmente falso, una narrativa inmoral contra un país con institucionalidad republicana y fortaleza constitucional como la República Bolivariana de Venezuela”, aseguró.

A ello sumó, que de acuerdo a encuestas nacionales e internacionales, más del 90% de la población venezolana rechaza las amenazas de EEUU.

“Las califica de repudiables y burdas y está dispuesto a defender el derecho a la paz de Venezuela”, dijo Maduro.